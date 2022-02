Así es Mikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin busca en el eslalon la revancha después de la decepción que sufrió en el eslalon gigante, pero antes de eso la esquiadora estadounidense descubre su lado más personal en una entrevista cedida por Eurosport.

“Del esquí me ha gustado siempre que es algo que sientes como tangible. Cuando hablas de biología y de química se trata de dividir las cosas en algo que realmente no puedes ver. Y una de las cosas que me encantan del esquí es que hay elementos tangibles que te hacen más rápido o más lento”, dice sobre su afición al esquí.

Y en su deporte lo fundamental es el equilibrio. “Puedes atacar una bajada todo lo que quieras, pero si no tienes la técnica adecuada, las habilidades y la mentalidad, eso no te hace rápido. Pero, cuando tienes una buena combinación de técnica y habilidades, y la voluntad de dejar que las cosas vayan cuesta abajo, es una buena combinación”, añade. Y agradece que también que se trate de un deporte objetivo, medible. “Puedes verlo en video, y puedes ver tu tiempo. Es más medible que otras cosas en la vida, que son una cuestión de opinión”, asegura.

La música es una de sus aficiones favoritas. “Mi papá solía decir que la música es lo único sin lo que los humanos no pueden vivir. Escucho música todos los días. Y escucho música en las carreras. Me ayuda a tener una buena mentalidad y a mantener una buena mentalidad”, dice.

Entre toda la música prefiere la de Taylor Swift. “Ella es absolutamente mi favorita. No sabría decir lo que tiene, cada una de sus canciones toca una fibra sensible, creo que es la letrista más brillante de la historia. Sé que es una declaración fuerte cuando están los Beatles y muchas bandas y artistas geniales. Pero no sé, ella está en un nivel diferente. Es capaz de escribir poesía y convertirla en música. Definitivamente reescribe toda la narrativa sobre lo que es ser un arte, un músico y un artista, y creo que eso es bastante asombroso. Es divertido escuchar sus canciones”, afirma.

Y la música le lleva al baile, otra de sus grandes aficiones. “En los últimos años, me he sentido un poco más cómoda bailando y moviéndome con gente alrededor y mirando. Antes odiaba bailar, pero no sé por qué, ahora es divertido”, reconoce. “Para ser honesta, probablemente no pueda darte un consejo sobre cómo bailar mejor, porque probablemente no soy mejor que tú bailando. Lo primero es sentir el ritmo de la canción que estás bailando. Intenta mover los pies al ritmo de esa canción primero, y luego puedes comenzar a agregar movimientos diferentes. Bailar tiene que ver con el ritmo, creo. Esa es mi interpretación. Es bueno tratar de entender primero a qué ritmo estás tratando de moverte”, añade.