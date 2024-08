Diana Taurasi, la eternidad con media docena de oros

Kevin Durant presume de cuatro oros olímpicos, el gigante cubano Mijaín López Núñez ha ganado cinco seguidos en lucha, Rudy Fernández ha participado en seis Juegos Olímpicos... y Diana Taurasi se ha colgado media docena de medallas de oro en otros tantos Juegos. Desde 2004 la legendaria jugadora estadounidense cada vez que ha competido en unos Juegos ha subido a lo más alto del podio y París no ha sido una excepción, aunque Francia estuvo muy cerca de estropear la fiesta en su honor (66-67).

«Nos vemos en París», afirmó la mejor jugadora de baloncesto de la historia después de ganar su quinto título olímpico en Tokio. Y con 42 años ha vuelta a formar parte del «Team USA». Su papel en un equipo de estrellas de la NBA femenina liderado por Breanna Stewart y A’Ja Wilson ha estado lejos del rol que tuvo en anteriores títulos. Ha estado menos de diez minutos por partido en pista, ha anotado tres puntos y en la final no saltó a la cancha, pero lo importante es que volvió a pisar el lugar más alto del cajón. El título es el décimo seguido de Estados Unidos desde que el baloncesto femenino entrase en el calendario olímpico en Montreal 76. Taurasi deshizo a su favor el empate histórico que la unía a su ex compañera Sue Bird ya retirada y que protagonizó la ceremonia de los bastonazos antes de la final.

De madre argentina y de padre italiano criado en Argentina, por lo que habla castellano, el palmarés de Taurasi es escandaloso. Fue tres veces campeona universitaria con las Connecticut Huskies, ganó tres anillos de la NBA femenina, fue MVP en 2009, MVP de las finales en 2009 y 2014... y tuvo tiempo de competir en Europa (Rusia y Turquía) donde levantó media docena de Euroligas y siete Ligas rusas.

Los Juegos fueron su adiós a la selección estadounidense, pero de retirada nada porque ahora se reanudará la WNBA. «Aún me encanta este deporte, me encanta competir. Hablamos siempre de ganar o de perder, pero el camino, la preparación y la lucha por ello es lo que más me gusta. A veces la gente se queda sólo con las victorias, pero lo que a mí me gusta son las cosas que pasan antes de las victorias», asegura. Y en Los Ángeles 2028 seguirá el ejemplo de LeBron James: «Estaré allí, pero tomando una cerveza en la playa no compitiendo».

El oro en el torneo de baloncesto femenino tuvo una consecuencia directa. Sumado al de Jennifer Valente en el omnium de ciclismo en pista permitió a Estados Unidos acabar en cabeza del medallero pese a terminar empatado con China a 40 oros. La expedición norteamericana acabó con 40 oros, 44 platas y 42 bronces. China cosechó el mismo número de oros, pero se quedó con 27 platas y 24 bronces. Pekín 2008 sigue siendo la única edición en la que el conjunto asiático superó al país de las barras y estrellas. En los Juegos manda USA.