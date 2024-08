Alejandro Blanco: "No es el resultado esperado, pero es un buen resultado. Tenemos que definir nuestro modelo de deporte"

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han terminado para la delegación española con 18 medallas (5 oros, 4 platas y 9 bronces) y 51 puestos de finalista, diplomas olímpicos. Se acudió a la capital de Francia con la esperanza de superar los 22 metales logrados en Barcelona 92, amparados en los resultados de este ciclo algo más corto, de tres años, pues los Juegos de Tokio se disputaron en 2021, un año después de lo que correspondía, por la pandemia. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE) hizo balance de la actuación.

"Felicitar al equipo olímpico español, todos los que han competido, con medalla, diploma o no han dado lo máximo, por eso para mí es muy importante que la primera mención sea para los 283, y lo amplío a todos los que lo han intentado. Importante los finalistas, 9 cuartos puestos y 20 quintos puestos, es el número más alto. El noveno país del mundo en número de clasificados y el cuarto europeo. 221 deportistas han quedado entre los ocho primeros, el 57 por ciento. Llevo más de un año hablando de batir el récord de las medallas de Barcelona. Yo hablaba de 22, internacionalmente nos ponían 30, la competición es la que es... Nos hemos quedado a las puertas de varias medallas, pero no pasa nada. Se ha mejorado la anterior y esto es lo que es. Sólo tengo palabras de agradecimiento".

¿Por qué por debajo de las expectativas?

"Yo creo que aquí venimos un equipo, si valoramos deporte a deporte hablamos de un Mundial. En los Juegos es donde entran más variables. Hay deportes que han cubierto expectativas y otros que no. Eso pasa siempre en los Juegos; en los Mundiales y Europeos se tienen resultados y después en los Juegos pueden cumplirse o no. El análisis más serio se hará cuando se hagan los informes técnicos".

No rompemos, qué se necesita.

Teníamos 22 medallas en Barcelona, 19 en Atlanta y luego siempre nos hemos movido entre las 17,18 y 19. Ese es el nivel que tenemos. Soy el mayor convencido de que las 22 medallas son superables, sólo hace falta ver los cuartos y quintos puestos. Tiene que coincidir ese día, que el salto salga... La pregunta la contestaré mejor. Cuando hablemos del medallero hablemos también de inversión. Si comparamos con los países de alrededor y hacemos el cociente, siempre estamos por encima. Una vez que tengamos los informes de todas las federaciones, lo que tenemos que hacer es plantearnos por qué no pasamos de esas 20 medallas. Para mí, los Juegos son diferentes a los Mundiales. Se tiene que dar el día para pasar de esas 20 medallas".

Más recursos, otro reparto de dinero

"La responsabilidad del deporte en España la tiene el CSD. Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a los deportistas con el dinero que dan a las Federaciones. En otros países es diferente, el Gobierno legisla y controla el dinero, pero se lo da al Comité Olímpico y este lo reparte, es lo que pasa en Italia, Alemania, Francia, Países Bajos. Nuestro sistema es el que es.

Qué nota pone

"Para mí un diez, porque todos han dado lo máximo que tienen. Si eso son 18 medallas, maravilloso, 20, maravilloso. No he visto a nadie bajar los brazos. La competición al final te coloca".

En este ciclo, inversión récord más Team España. Sí hay dinero, pero el salto ha sido pequeño.

"Agradecer la inversión del Gobierno, y sobre todo Team España, pero para obtener resultados no es una cuestión de un año o dos, hay que seguir avanzando en dotar de medios a todos los deportistas. Hay más programas: Podium, el del la UCAM. Cada vez conseguir la medalla en los Juegos es más difícil. Países que antes no contaban, ahora ganan medallas, porque el deportes es muy importante socialmente.

Fallos detectados de primeras

"Cuando se pierde lo que hay es decepción, no se hace una valoración exacta, en ese momento no se sabe, luego se piensa si tácticamente lo has hecho bien o no. El deporte es así, no podemos buscar las explicaciones al momento. He visto caer en el primer combate a campeones. El deporte es el día y en ese momento. Otra cosa es cuando vayan a casa y los directores técnicos empiecen a valorar. Pero en el momento no se encuentra la respuesta exacta".

Opinión de los Juegos, en general

"La organización ha estado muy bien. Me ha sorprendido la grandeza de las instalaciones y la gran cantidad de público. Como público, Francia ha dado una imagen.

¿Sólo es inversión?

"Cuantos más medios tengan los deportistas, más opciones de alcanzar los resultados. No podemos hacer una valoración del deportes sólo por lo que ha pasado en París. Analicemos el ciclo, si hemos sacado mejores resultados en el ciclo, la planificación va bien, luego si no sale en los Juegos... En los Juegos es donde más falla la previsión. Lo que hay que hacer es una planificación de largo recorrido, pensar en el 28, pero también en el 32 y el 36, con más medios, teniendo claro lo que querems.

Noveno país con más deportistas, pero décimo quinto en el medallero

"Los que se clasifican son con normativa. Tenemos un nivel medio alto muy grande. Las inscripciones también suben porque clasificamos muchos equipos. Tantos deportistas te da un buen nivel del deporte. Un 57 por ciento está entre los ocho primeros".

Si el CSD se ha politizado en exceso y ha perdido el carácter técnico.

"En el año 86, 87, 88 la inversión fue increíble, todas las federaciones tuvieron todos los medios, pabellones, se contrató a las mejores personas. En Río se bajó el 50 por ciento y se sacaron 19 medallas. El dinero en euros en Río es el mismo en pesetas que en 1986. Comparativamente con otros países estamos por debajo. Esto no es cosa de un año, es de años. Hay deportes que sacan mucho en muchas disciplinas, pero llevan muchos años invirtiendo. Hablamos de velocidad, fondo, natación. Como país, tenemos que decidir donde vamos. No es el resultado esperado, pero es un buen resultado. Lo que tenemos que estudiar es qué queremos del deporte español y tener un modelo, y la alta competición es el escaparate. Es buscar un modelo e insistir y no tener cambios, voy, y voy y voy, y a ver dónde lleva.

Planificar a futuro en un país que en seis meses ha cambiado seis veces de presidente de CSD.

"El modelo del deporte y saber lo que queremos para los próximos años, crear una política deportiva que no esté sujeto a las variables de la secretaría dentro de Estado. Aplaudo la actuación y lo que tenemos que hacer es saber dónde queremos que vaya el deporte. Definir un modelo para construir a corto, medio y largo plazo".