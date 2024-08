Los Juegos de París 2024, un éxito de público y deportivo con nombres como Marchand, Biles, Ledecky, Djokovic...

Los Juegos Olímpicos de París han sido un éxito global después de un arranque complicado por culpa de la lluvia en una ceremonia inaugural valiente, pero más pensada para la televisión que para el directo. Había dudas por la seguridad, dada la situación de conflicto que atraviesa el mundo, y no se han producido incidentes importantes. Se han vendido nueve millones y medio de entradas y todas las sedes, salvo algunos partidos de fútbol, estaban llenas o mostraban un lleno aparente, con un ambiente impresionante.

De la piscina a la pista

Lo de los Juegos integrados en la ciudad ha triunfado. No hace falta mostrar las virtudes de París, pero se ha hecho. En lo deportivo, no han faltado momentos que quedarán grabados. Por empezar por los deportes reyes, en la piscina Michael Phelps ha encontrado un relevo en Léon Marchand con sus cuatro oros y un bronce, y también ha brillado la canadiense Summer McIntosch, que con 17 años se ha colgado tres oros y una plata, después de que en Tokio ya hubiera participado con sólo 14. En el atletismo, Noah Lyles y su espectacular puesta en escena no pudieron "hacer" de Bolt, porque el covid impidió el duelo en igualdad de condiciones en los 200 con el africano Tebogo y además le sacó del relevo 4x100. Los registros del jamaicano, de todas formas, no están alcance de nadie ahora, sobre todo el de 100. Pero los récords de mundo de Sydney McLaughlin en 400 vallas y especialmente de Mondo Duplantis en pértiga, con todas las pruebas y entrega de medallas ya terminadas y las 80.000 personas que llenaron el Stade de France pendientes de ese último intento del sueco que le hizo volar hasta 6,25, fueron inolvidables. En la carretera, la maratón vio la caída del dios Kipchoge, que se hizo humano, y la hazaña de la neerlandesa Hassan, que apostó por el 5.000 (bronce), 10.000 (bronce) y los 42 km y 195 metros (oro).

Mijaín López

En la piscina también Katie Ledecky ganó su cuarto oro en la misma prueba individual, los 800 metros, con lo que igualó a sus compatriotas Michael Phelps (200 estilos), Carl Lewis (salto de longitud) y Alfred Oerter (disco); al danés Paul Elvstrom (vela) y a la japonesa Kaori Icho (lucha). Pero esos registros los rompió el luchador cubano Mijaín López, que fue más allá con su quinto oro consecutivo, desde Pekín 2008 hasta París 2024, 20 años en la élite. Anunció su retirada dejando las botas en medio del tatami, una de las imágenes de los Juegos.

El regreso de Biles

Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia que en Tokio 2020 puso sobre la mesa más que nadie el debate sobre la salud mental de los deportistas, regresó por todo lo alto y con una rival a la altura como la brasileña Rebeca Andrade, que la superó en una final, la de suelo. Otro de los momentos icónicos fue la reverencia de la estadounidense en el podio a quien la había vencido, otra humanización de una diosa del deporte. Novak Djokovic, por su parte, cerró el círculo logrando el último gran título que le faltaba, el oro olímpico, algo que el ganador de 24 Grand Slams valoró como uno de los mayores éxitos de su carrera, después de tanto tiempo persiguiéndolo. En un deporte menos mediático como el piragüismo, la neozelandesa Lisa Carrington siguió sumando medallas, y con los tres oros que consiguió, ya tiene ocho, más un bronce.

Las polémicas

No han faltado, por supuesto, momentos para la polémica, unas más ficticias, como la de la boxeadora argelina Imane Khelif, que no es transgénero y aunque tiene hiperandrogenismo (produce más hormonas como la testosterona de lo habitual) cumple todos los criterios, y además en Tokio también participó y terminó quinta sin que se montara este revuelo; y otras más preocupantes como el estado de las aguas del Sena.

El medallero se lo terminó ganando Estados Unidos a China en el último momento, con el oro en la final de baloncesto femenino.

Próxima parada, Los Ángeles en 2028.