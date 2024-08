¿Quién es Imane Khelif, la boxeadora protagonista de una gran polémica en los Juegos Olímpicos de París?

En apenas 45 segundos, la boxeadora argelina Imane Khleif, de 25 años, fue capaz de vapulear a la italiana Angela Carini, también de 25 años. Viéndose sobrepasada por el castigo que estaba recibiendo, Carini tuvo que retirarse entre lágrimas. "¡No es justo!", grito la italiana después de la pelea. Imane Khelif ha sido objeto de cuestionamientos por su identidad de género.

Esto se entendió como que se trataba de una atleta transgénero, y que, por ese motivo, sus golpes eran más fuertes. “Sentí mucho dolor en la nariz, y con la madurez de una boxeadora dije hasta aquí. No estoy aquí para juzgar a nadie. Si un deportista es así, no me corresponde decidir si en ese sentido está bien o no”, señaló Carini al final del combate, refiriéndose al momento en el que un golpe le rompió la nariz.

Rueda de prensa de la boxeadora italiana Angela Carini después de su derrota en los Juegos Olímpicos de París X (Twitter)

Reacciones a la controversia

Las imágenes se hicieron virales al momento. Miles de memes y comentarios airados colocaron a Imane Khelif en el centro del debate sobre los límites a la inclusión en el deporte femenino. Fueron muchos los que se posicionaron al respecto. Entre otros, la primera ministra italiana, Georgia Meloni, quien declaró: “Tenemos que prestar atención, en un intento de no discriminar, en realidad estamos discriminando los derechos de las mujeres”.

También se sumó J.K.Rowling, autora de Harry Potter, quien ha protagonizado muchas polémicas en los últimos años debido a su postura sobre la ideología de género. En la red social X, antes conocida como Twitter, Rowling publicó una fotografía de la boxeadora argelina tratando de consolar a la italiana cuando todavía estaban en el ring: “Esa es la sonrisa de un hombre que sabe que está protegido por un ‘establishment’ deportivo misógino, disfrutando de la angustia de una mujer a la que acaba de golpear en la cabeza y cuyas ambiciones de vida acaba de destrozar".

El Comité Olímpico de Argelia salió en defensa de su atleta, Imane Khelif, y criticó a los medios internacionales que han difundido información que consideran difamatoria sobre ella. En un comunicado, el Comité calificó estos ataques y difamaciones como poco éticos y sin fundamento, y acusó a ciertos medios de comunicación extranjeros de propagar propaganda infundada contra Khelif. Porque lo cierto es que Imane Khelif no es trans, sino que tiene hiperandrogenismo.

¿Qué es el hiperandrogenismo?

El hiperandrogenismo es una condición médica en la cual el cuerpo femenino produce una cantidad excesiva de andrógenos, como la testosterona. Esto puede causar que las mujeres desarrollen características físicas que suelen ser más comunes en los hombres. Entre estas características se encuentran el aumento del vello corporal, cambios en la voz y un incremento en la masa muscular.

Imane Khelif, boxeadora argelina de 25 años, ha sido el centro de una gran polémica en los Juegos Olímpicos de París X (Twitter)

También es importante recordar que, en Argelia, la ley prohíbe específicamente la identidad transgénero. Lo que impide que las personas reciban tratamientos médicos u hormonales para cambiar su género.

Esta no es la primera vez que la condición médica de Khelif se convierte en el centro de una controversia. En 2023, durante el Mundial de Boxeo en la India, Khelif fue descalificada porque no pasó una "prueba de elegibilidad de género", aunque no se especificaron los criterios de esta prueba. Umar Kremlev, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo, dijo que los resultados de las pruebas indicaron que Khelif y otras atletas tenían cromosomas 'XY'. Sin embargo, estos resultados nunca se publicaron y no se dieron detalles sobre cómo se realizaron las pruebas.