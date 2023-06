Se declara nula la primera Asamblea que aprobó el acuerdo LaLiga-CVC

Real Madrid, Barcelona y Athletic empiezan a tener razón contra LaLiga y su acuerdo con CVC. Los tres clubes, que se negaron al acuerdo frente al resto, consideran que, no sólo el acuerdo no es beneficioso para los clubes, pues les limita en sus capacidades de acciones económicas, sino que, además, no se hizo de manera adecuada. Y el Juzgado de Primera Instancia 47 de Madrid empieza a darles la razón al declarar anula la asamblea del 12 de agosto de LaLiga de Fútbol Profesional por la que se aprobó el proyecto Impulso, el acuerdo con el que fondo de inversión CVC puso 2.700 millones de euros para los clubes. Según la jueza, esa Asamblea es nula porque en ella se produjo una vulneración de los estatutos en la convocatoria, información incompleta y modificación sobre la marcha de los acuerdos sometidos a votación.

Afirma que la Asamblea se celebró con una urgencia que no se motivó y que mientras se llevaba a cabo se modificaron los términos del acuerdo remitidos previamente a los clubes. Añade que la información que recibieron los clubes fue incompleta y con falta de tiempo para hacer «un estudio previo en atención a la relevancia de la operación». Se impidió así «someterlo a análisis y contraste con profesionales de su elección».

LaLiga aseguró que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid tras la denuncia de Real Madrid, Barcelona y Athletic «no afecta a la validez y mantenimiento del Proyecto LaLiga Impulso con CVC» y solo valora si hubo o no defecto de forma en las condiciones de la convocatoria de la Asamblea en la que se aprobó éste en agosto de 2021.

Para la organización que dirige Javier Tebas «el contenido de la sentencia, con el que LaLiga está en desacuerdo, afecta a cuestiones meramente formales que ya han sido subsanadas en el posterior acuerdo del 10 de diciembre» de 2021, cuando la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga aprobó definitivamente el acuerdo con el fondo británico de inversión CVC por 1.994 millones de euros, a cambio del valor del 9% de los derechos audiovisuales durante 50 años, con el respaldo de 37 de los 42 clubes que la forman, cuatro votos contra y una abstención.

LaLiga dice «que fueron atendidas las necesarias formalidades de convocatoria y celebración de la citada Asamblea, sin que, contrariamente a lo defendido por los tres clubes demandantes, se hubiese modificado el orden del día de, sino que se introdujo una simple aclaración de los términos de negociación objeto de aprobación atendiendo a una petición de estos tres clubes».

Por último, LaLiga, que anunció interpondrá un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, subrayó que la sentencia, "en ningún caso", afecta a la validez y mantenimiento del Proyecto LaLiga Impulso con CVC aprobado el 10 de diciembre de 2021. Además, recordó que el pasado marzo la Audiencia Provincial de Madrid dictó un auto desestimando las medidas cautelares pedidas por los clubes blanco, azulgrana y bilbaíno.