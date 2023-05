La jueza permite al Real Madrid acusar como perjudicado en el "caso Negreira"

El Real Madrid podrá ejercer la acusación particular como perjudicado en el "caso Negreira". Así lo ha decidido la jueza Silvia López Mejía -que investiga los pagos que por un total de 7,5 millones hizo el FC Barcelona al entonces vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira-.

En el escrito en el que acuerda la medida, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, justifica su decisión en que dada su "condición de participante en la competición deportiva es titular del bien jurídico protegido", la "integridad deportiva" ante la supuesta manipulación del torneo por "determinadas actuaciones de personas vinculadas el FC Barcelona tendentes a favorecer a dicho club en la toma de decisiones de los árbitros y, de esa forma, en los resultados de la competición".

Para la magistrada, "es indiferente que corresponda a LaLiga la organización de la competición puesto que cualquier club que participa en la misma tiene un interés directo en que no se produzcan actos de cualquier índole que supongan una manipulación deportiva de tal modo que se pueda producir la alteración ilegal del resultado de la competición". Lo que supone, añade, una quiebra del "principio de confianza e integridad que rige la competición".

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) respaldaron la petición del club blanco, a la que sin embargo se opusieron el Barça y los expresidentes culés Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, todos ellos investigados en el procedimiento.

El Real Madrid justificó su pretensión de ejercer la acusación particular en que los hechos investigados, "tendentes a favorecer" a uno de sus principales competidores "en la "toma de decisiones de los árbitros, y de esa forma, en los resultados", "indudablemente le perjudicaron". Pero tanto el Barça como los expresidentes azulgranas Bartomeu y Rosell no ven por ningún lado esos supuestos perjuicios. Para la defensa de Bartomeu, en los hechos investigados no existe "el más mínimo indicio de perjuicio" contra la entidad madridista que justifique su presencia en la causa como perjudicado. Para los dos expresidentes culés el club madridista ya está representado en la causa por LaLiga y la RFEF.

La defensa de Rosell esgrimió los argumentos que expuso la instructora el pasado 8 de marzo para no considerar perjudicado al árbitro Xavier Estrada, cuando determinó que "los agraviados serían aquellas personas cuyo patrimonio se viera directamente afectado por las conductas punibles y también serían agraviadas las entidades que gestionan las competiciones deportivas en las cuales se produce la presunta corrupción".

Así las cosas, según el abogado de Rosell, Pau Molins, no se podía considerar perjudicado al Real Madrid, porque en el escrito en el que la entidad que preside Florentino Pérez solicitó su personación como acusación particular "no se menciona ninguna clase de afectación patrimonial por los presuntos hechos" delictivos que se investigan.

La representación letrada de Bartomeu, que ejerce el abogado José María Fuster-Fabra, también se opuso porque, argumentó, «la admisión sin justificación alguna de acusaciones particulares individuales de cada uno de los equipos de fútbol llevaría a un procedimiento de imposible instrucción». Por la misma razón por la que se permitiese la personación del Real Madrid, expuso, «podrían intentar personarse el Real Club Deportivo Espanyol, el Celta de Vigo, el Elche Club de Fútbol, etc», entidades –subrayó– «que participan en la Liga de Fútbol Profesional y en la Real Federación Española de Fútbol».