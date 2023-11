Kameni le lanza un dardo a Vinicius

Saltaba la bomba hace unas pocas semanas de que Carlos Kameni, portero que se ganó el corazón de los aficionados del RCDE Espanyol y del Málaga CF durante 15 brillantes años en la Liga Española, firmaba un nuevo contrato profesional con el Antequera a sus 39 años.

El camerunés se resiste a colgar los guantes y después de viajar por el mundo y de jugar en un equipo de Andorra esta última temporada, el Antequera se presentó como una oportunidad que el guardameta no quiso desaprovechar. En este contexto ha atendido a 'Relevo' para hacer un repaso de su extensa carrera futbolística y para hablar sobre un tema que siguen siendo triste noticia en el fútbol español día tras día: el racismo.

En sus carnes ha sufrido numerosos episodios racistas y así cuenta como lo ha vivido a lo largo de todos estos años: "Si me lo hacen en un campo es feo, en ese momento pienso que les estoy jodiendo el partido: más gritan y más me vengo arriba.Si lo hacen en la calle, me lo tomo peor. Pero creo que es ensuciar la imagen de una liga, de un país, por esta minoría de individuos", opina un Kameni que ya en anteriores había asegurado que "en el deporte español hay racismo, y si decimos que no, seguirá pasando".

Preguntado sobre el 'Caso Vinicius' y las constantes polémicas en las que el brasileño se encuentra en el centro del foco, así como en los episodios racistas que ha tenido que soportar Vini, el camerunés no lo ve del mismo modo: "Yo no lo llevaría de la misma forma. Me siento muy querido donde he ido, incluso he vivido eso en algunos campos que ahora me aplauden. Devolver un grito o insulto es meterte en su juego, ponerse a su altura …".

"El silencio resuelve muchas cosas. Si tuviese otra actitud yo creo que le insultarían menos, por eso cuando hablas con la gente sobre Vinicius te dice que es que es provocador. Ahí ves que es más por su actitud que por otra cosa, porque hay muchos negros en la liga que no lo sufren cada fin de semana", ha seguido Kameni, partidario de no reaccionar ante los racistas que manchan el fútbol español.