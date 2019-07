Paul Pogba es una de las peticiones de Zidane para esta temporada. Es también una de las concesiones que quiere hacerle el club. El francés es la pieza que quiere "Zizou" para completar el centro del campo madridista, el hombre capaz de completar el triángulo que forman Casemiro, Modric y Kroos, indiscutibles para el técnico madridista.

Pero las posibilidades de que Pogba aterrice en Madrid tienen una fecha límite, el 8 de agosto, cuando se cierra el mercado de contrataciones en Inglaterra a las 17:00 hora británica. La Premier decidió hace dos años que no quería que el primer mes de competición se convirtiera en un ir y venir de futbolistas hasta que los clubes completaran sus plantillas. Y estableció que los equipos deberían tenerlas cerradas al comienzo de la competición. Eso que en principio parecía una desventaja al tener menos días hábiles para cerrar contrataciones, parece haber dado más estabilidad a los clubes ingleses. La pasada temporada fue la primera en que se aplicó este adelanto del cierre de mercado y los equipos ingleses dominaron de manera absoluta el fútbol europeo con cuatro equipos en las finales.

El Real Madrid dispone de 22 días para completar la contratación más deseada por Zidane. Es cierto que el que se cierra es el mercado de contrataciones y los clubes pueden vender pasada esa fecha, pero resulta improbable que el Manchester United acepte quedarse sin su estrella si no tiene posibilidad de sustituirla hasta enero.

Pogba, por el momento, no ha hecho declaraciones tras las primeras sesiones de entrenamiento en pretemporada, pero ya las hizo su representante, el polémico Mino Raiola. "Todos los miembros del club, desde el entrenador hasta el propietario, saben de las intenciones de Paul. Todos conocen que la voluntad de Pogba es salir. Todos saben cuáles son los sentimientos del jugador", comentaba hace unos días al diario "The Sun". Y salir no a cualquier sitio sino al Real Madrid.