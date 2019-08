La historia de superación que hay detrás de Duckhee Lee

El mundo del deporte no tiene límites y si no que se lo pregunten al surcoreano Duckhee Lee. El tenista de sólo 21 años es sordo, pero eso no le ha impedido disfrutar de su pasión: la raqueta. "La gente se burló de mi por mi discapacidad. Me dijeron que no debería estar jugando", dijo el jugador tras vencer la pasada madrugada a Henri Laaksonenen en la primera ronda del Open 250 de Winston-Salem.

"Ha sido difícil llegar hasta aquí pero me ayudaron mis amigos y familiares. Mi mensaje para los que son como yo es que no se rindan. Si te esfuerzas, puedes hacer cualquier cosa", señaló un feliz Duckhee Lee que con su victoria se ha convertido en el primer tenista sordo en ganar en un circuito grande.

La historia de Duckhee Lee, diagnosticado con sordera a los dos años, es digna de admiración. Durante los partidos el joven surcoreano no puede escuchar las frases de los jueces de línea o del árbitro . Únicamente se basa en señales y gestos que le transmiten desde el banquillo. Pero eso no es lo más complicado, sino que su principal hándicap es la falta de sensaciones al golpear la pelota con la raqueta. "Aprendes mucho acerca de cómo tu oponente golpea la bola en función del sonido del disparo. Si no puedes escucharlo tienes que tener una habilidad y un talento increible", dijo el estadounidense Tennys Sandgreen que venció a Andy Murray en la primera ronda.

El tenista españon, Rafa Nadal, tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar al joven. "Su historia es una fuente de inspiración y nos enseña que debemos luchar contra las adversidades. Un jugador conoce a su rival con el sonido de su raqueta y él no puede hacer eso".