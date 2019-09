“Aparecieron frente al quiosco, como si no quisiera la cosa. Cuando había demasiadas hamburguesas, nuestro gerente nos daba permiso para dárselas. Uno de ellos era Cristiano Ronaldo, que resultó ser el más tímido. Así sucedió”, aseguró en la prensa portuguesa la mujer que daba gratis hamburguesas al futbolista cuando era un niño con hambre en el Sporting de Lisboa.

En una de sus entrevistas más personales, el futbolista contó esa historia y aseguró que le gustaría vover a encontrarse con esa mujer que le hacía ese favor. “Quiero invitarlas a cenar en Turín o Lisboa y devolverles lo que hicieron por mí. Nunca lo olvidé”.

Ha aparecido. Se llama Paula y ya no trabaja allí: “Todavía me estoy divirtiendo. Le había dicho a mi hijo que era mentira, que su madre nunca podría haberle dado una hamburguesa a Cristiano Ronaldo. Mi marido sí lo sabía, él iba a buscarme allí a veces. Es divertido volver en el tiempo y que muestre su humildad. Sobre la cena, si llega, la gente sabrá que esto no es un invento. Estaré seguro. Lo primero será agradecérselo y ya tendremos tiempo para recordar ese momento”. Ronaldo dijo el nombre de Edna, que era una de las jefas.