Dos jóvenes echan la culpa a Madrid de que Toledo no sea mejor ciudad: "Algunos no podemos disfrutar"

Pocas conversaciones generan tanto debate en España como la de decidir cuál es la mejor ciudad de todo el país. Puede parecer que solo entran en juego cuestiones geográficas, pero también son importantes los estilos de vida, la personalidad de cada territorio e, incluso, la ideología que se sostiene. Una discusión tratando esto puede llegar a ser interminable, ya el estado está lleno de ciudades y, también, hay muchas formas de pensar y muy diferentes.

Madrid suele ser reconocido como un lugar lleno de dinamismo, de oportunidades laborales y de vida nocturna, pero también hay quienes apuntan a que hay un coste de vida muy elevado y una gran saturación urbanística. Al otro lado está Barcelona, quien combina la playa con una arquitectura muy especial y ese espíritu europeo tan característico, pero también sufre de ese turismo masivo, las tensiones políticas y el alto precio de las viviendas.

Toledo: ¿La mejor ciudad de España?

También reabren el debate Bilbao, Málaga, Zaragoza, Salamanca, A Coruña, León... prácticamente, entran todas en escena. Al fin y al cabo, todo depende del punto de vista desde el que se mire algo. Lo que si que es algo seguro, es que España es un país en el que prima la diversidad, la cultura y la tradición.

Este debate se ha reabierto cuando dos jóvenes han hablado en su podcast sobre Toledo. @lapanaceapodcast en TikTok es un programa que se dedica a publicar momentos cómicos, tendencias, clips y charlas entre estos "dos chavales perdidos en la etapa de los 20". A su vez, en algún capítulo también han traído a algún invitado especial con quienes hablan sobre temas de todo tipo. No obstante, lo que ahora concierne es el tema de la capital castellanomanchega.

Apuntan a Madrid como la culpable

"Para mi, lo único que le falta a Toledo es playa", expone uno de ellos dando a entender que así sería la mejor ciudad de España; mientras que el otro responde que no, que lo que habría que mejorar sería otra cosa. "Toledo con playa tendría que ser una aberración. Yo diría tener un río limpio", sentencia. Para ambos, el río Tajo, que es el que rodea a la ciudad, no está limpio por "ciertas personas que viven en una ciudad cercana con mucho capital".

Explican que estos habitantes limpian sus aguas "a costa de ensuciar otras". La ciudad señalada es Madrid, ya que aseguran que debería dejar de ensuciar el río Tajo para limpiar el Guadarrama. De hecho, uno de los dos apunta a que ese río, el cual transcurre por gran parte de la capital española, "podría irse un poco a tomar por culo". A su vez, el Guadarrama también fluye por gran parte de la provincia toledana, por lo que denuncia que "algunos no podemos disfrutar del agua de su ciudad".

"Me da pena ver cómo antes la gente se bañaba y ahora no"

El transcurso de los años ha hecho que la gente ya no pueda ir al Tajo y bañarse ahí, y esto es algo que les genera mucha pena a estos creadores. "Me da mucha pena ver cómo antes la gente se bañaba. Prácticamente, había una playa, pero no tiene por qué ser solo una playa", declara uno de los dos.

Al final del vídeo, terminan debatiendo si un río en el que se puede bañar el público es considerado una playa fluvial o no. Finalmente tienen razón, ya que emplear el término playa fluvial es correcto; hace alusión a un área recreativa ubicada en las orillas de ríos o embalses, donde se puede nadar y disfrutar del entorno natural.