Los cinco goles que marcó a Tailandia han hecho de Alex Morgan la máxima goleadora del campeonato. No ha vuelto a marcar desde entonces y tuvo que ser sustituida por lesión en el último partido contra Suecia, pero sigue siendo la referencia de la selección de Estados Unidos.Las estadounidenses son el equipo más poderoso del campeonato y no sólo por la historia. Han ganado tres de los siete Mundiales disputados hasta ahora y sus jugadoras no tienen la necesidad de salir fuera de su país para convertirse en estrellas. Morgan sí probó la experiencia europea con el Olympique de Lyon en 2017 y después de ganarlo todo regresó a casa.

Alex Morgan es la imagen del fútbol estadounidense. Fue la primera mujer en ser portada de un videojuego de fútbol, al ser la imagen del FIFA en 2016, y ya ha llegado a los cien goles con la selección. Pero es mucho más. Es una futbolista comprometida socialmente. «Somos mucho más que deportistas», suele decir cuando le preguntan por esa cuestión. Morgan ha liderado la protesta de las jugadoras estadounidenses contra la Federación de su país para lograr la igualdad salarial con el equipo masculino. Ellas sólo cobraban por ganar a selecciones clasificadas entre las diez primeras del ranking de la FIFA. Ellos cobran entre 5.000 y 17.000 euros dependiendo del nivel del rival.«Tenemos que hacer más en general: tenemos que ser deportistas, tenemos que ser un modelo de conducta, tenemos que liderar el camino para la próxima generación.

¿Están haciendo eso los deportistas masculinos?, ¿están pensando en alguien más que en ellos mismos? No lo sé. Tenemos más de un trabajo en este puesto y se nos paga mucho menos», explicaba ella en la revista «Time». También ha advertido de que si su selección se lleva la Copa del Mundo no acudirá a ninguna recepción con Trump.