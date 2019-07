Los dos "no" de Puyol al Real Madrid

Carles Puyol ganó 23 títulos con el Barcelona hasta que las lesiones le obligaron a retirarse, entre ellos seis Ligas y tres Ligas de Campeones. Fue el gran capitán del equipo que dirigió Guardiola, un referente, el hombre que mantenía atento a Piqué, como una especie de maestro para él. Es una leyenda del club azulgrana que, en una entrevista concedida a TV3, hizo una sorprendente confesión. "Hasta en dos ocasiones me quiso fichar el Real Madrid, pero yo ya estaba en el mejor club del mundo, quería ganar títulos en el Barça y por eso me quedé. La primera vez fue en la temporada siguiente a mi marcaje a Luis Figo [cuando el portugués jugó por primera vez en el Camp Nou con la camiseta del Madrid, en 2001]. Después, Camacho fichó por el Madrid (2004) y me quiso a mí y a Ronaldinho», aseguró el ex central.

Puyol también confesó cuál fue el título que más ilusión le hizo: «Más que el Mundial 2010, el mejor título para mí fue la Champions de París, en el 2006, porque era con el Barça, que es lo que más siento", aseguró.