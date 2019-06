Klopp ganó, por fin una final, la más importante. La única que había ganado hasta ahora era la La Copa de Alemania de 2012 . Aquel año ganó el doblete con el Dortmund y desde entonces ha encadenado seis finales perdidas: una Champions y dos Copas de Alemania con el Dortmund. Con el Liverpool, una Copa de la Liga, una Liga Europa y la Champions del año pasado contra el Real Madrid. Pero al entrenador del Liverpool nada parecía ponerle nervioso eso.

Sabía que su momento llegaría y no creía que su carrera haya estado marcada por la mala suerte. «Ha habido algún problema, pero mi mujer me pregunta siempre cuál es el último partido de la temporada. Desde 2012 he llegado a finales, menos en 2017. Seguramente bato el número de semifinales en los últimos siete años», explicaba antes del duelo.

Klopp ya no tiene pendiente ganar un título europeo. Se había estrellado las tres veces que ha llegado a la final, pero su mérito está en haber llegado ahí. El Borussia Dortmund llevaba 16 años sin llegar a una final de la Liga de Campeones.

El Liverpool ha estado más veces en finales y ya ganó en este siglo la Copa de la UEFA al Alavés y la Champions con Benítez al Milan, pero Klopp le ha vuelto a hacer competitivo. Este año ha apretado al Manchester City hasta la última jornada para ganar la Premier y ha llevado a su equipo a la final de la Liga de Campeones por segundo año consecutivo. Y la ha ganado.