Eden Hazard se muestra feliz con su fichaje por el Real Madrid. El belga ha hecho todo lo posible por llegar al club blanco y la sonrisa es la mejor muestra de que cree haber acertado con su decisión. Su única petición al entrenador es libertad. Disfruta incluso de la posibilidad de jugar los primeros amistosos con el Real Madrid, que empieza su pretemporada contra el Bayern de Múnich. "Son sólo amistosos, pero van a ser mis primeros partidos con el Real Madrid", dice en una entrevista con el influencer Jay Shetty.

Sabe también el fichaje estrella del Real Madrid la presión que supone jugar en un equipo como éste. "Cuando juegas con el Madrid tienes que ganar cada año. Si en un año no ganas la Champions los aficionados están enfadados. Pero es normal en un club como este, necesitas ganar y por eso estoy aquí", asume.

Para él, en el fútbol se trata sobre todo de disfrutar. "Yo juego con libertad, trato de jugar con libertad. A veces es difícil en el fútbol, pero soy el tipo de jugador que si no juega con libertad, está mal. Me voy al banquillo. Me gusta colocarme en la derecha, luego en la izquierda, a veces moverme por el centro... Jugando con instinto, eso es el fútbol para mí: jugar con instinto. No pienso cada acción detenidamente, en un segundo tomo la decisión", advierte.