Lamine Yamal regresa al principio

Hace menos de un año, Lamine Yamal se estrenaba con la selección absoluta en un partido de clasificación para la Eurocopa. España jugaba en Tiflis. Acabó ganando 1-7 y Lamine, que entró en la segunda mitad, acabó convirtiéndose en el debutante y el goleador más joven de la historia de la Roja.

Su gol fue el séptimo de España y llegó a pase de Nico Williams. No lo sabían entonces, pero aquel día nació una sociedad que va más allá del césped y en la que el país tiene depositadas sus mayores esperanzas en este torneo y en el futuro a largo plazo. «Fue un día muy bonito para él y para todos nosotros, pero esto no ha hecho más que empezar. Fíjate si le queda recorrido a Lamine, esperamos disfrutarlo muchos años», reconoce el seleccionador, Luis de la Fuente.

Han pasado casi diez meses y en ese tiempo Lamine se ha sacado el título de la ESO y se ha convertido en un futbolista imprescindible para España. A Yamal le miran los compañeros y también los rivales. «Sabemos cómo son Nico y Lamine, me encanta ver a estos jugadores jóvenes que llegan al primer nivel. Sobre todo a Lamine que tiene 16... Si intento recordar dónde estaba yo a su edad», comentaba divertido Willy Sagnol, el seleccionador georgiano, en la conferencia de prensa previa al partido.

Lamine marcó antes con la selección que con el Barcelona y en la Eurocopa ha seguido batiendo récords de precocidad. También es el más joven en debutar en una Eurocopa. Mientras, sigue fortaleciendo su relación con Nico Williams. Se buscan en el campo y se buscan fuera. Ellos dos son los responsables de que España haya agilizado su estilo. Son jugadores que antes la Roja no tenía. Luis desterró los extremos a partir del Mundial 2006, cuando probó con Joaquín y con Reyes. Ahora, de vuelta en Alemania para una fase final los extremos han vuelto.

Yamal debería estar disfrutando del verano como el resto de sus compañeros de la ESO y sin embargo lleva un mes concentrado para representar a España junto a jugadores que en algunos casos podrían ser su padre, como Jesús Navas. Es tan joven que la legislación alemana le impide trabajar más allá de las 20:00 horas, aunque para los deportistas se amplía hasta las 23:00. «No conocía la legislación alemana en cuanto al mercado laboral», dice Luis de la Fuente. «Lo que vamos a hacer es poner al jugador y si podemos quitarlo los últimos minutos intentaremos quitarlo, no vamos a faltar a ninguna legislación. Pero viene a jugar un partido y a disfrutar que es lo que hace habitualmente», añade con una sonrisa.

A pesar de todo es uno de los futbolistas de España que más elogios recibe. «Maradona, Messi y Yamal», dice Lothar Matthäus. El cuerpo técnico de la Federación le cuida para que no se tuerza. «Con Lamine hablamos mucho día a día. López Vallejo [el psicólogo] le dedica especial atención por su juventud, no por nada más. Tenemos en cuenta sus peculiaridades porque es un crío, aunque demuestra una madurez impropia de su edad. Pero está en formación y todos somos responsables de ese proceso. No solo de formación futbolística sino personal», reconoce De la Fuente.