El Atlético de Madrid podría dar la sorpresa fichando a Paulinho

El que fuera futbolista del Barcelona ha rescindido su contrato con el Guangzhou y podría regresar a LaLiga Santander de la mano del conjunto rojiblanco. Pese a que Paulinho cuenta con ofertas de Brasil, y aunque una de ellas podría ser del Corinthians, equipo del que es seguidor, la madre del brasileño ha dicho que su hijo ha elegido quedarse en Europa. Así pues, el Atlético de Madrid tendría opciones de reclutar al centrocampista de 32 años en sus filas.

“Según él, hay ofertas de Portugal, España , Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y del Galatasaray”, ha dicho la madre del futbolista en Terra. Según el periodista Jorge Nicola, Atlético de Madrid y Galatasaray ya habrían hecho llegar una oferta a Paulinho.

Además de en el fichaje de Paulinho, el Atlético de Madrid trabaja en el de Rodrigo de Paul

Antes que Paulinho el que llegará al cuadro colchonero es Rodrigo de Paul. Las negociaciones por el argentino han entrado en la recta final y así lo reconocían recientemente desde el Udinese. “Hay negociaciones por De Paul y la del Atlético de Madrid es una de las más avanzadas, pero las distancias siguen siendo considerables. Otros clubes también le quieren. Las negociaciones aún no han despegado”, decía su director deportivo.

“La negociación no ha terminado todavía, pero está encaminada, aunque de momento hablamos todavía de un gran jugador del Udinese. Es justo que con 27 años quiera salir y cuando eso suceda estaremos listos para sustituirle. Todavía no hay nada firmado y hay que limar algunas cosas. El Atlético está en ventaja sobre De Paul, pero no ha cerrado todavía un acuerdo, de otra manera sería ya oficial”, agregaba Pierpaolo Marino.