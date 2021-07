Joao Félix quiere fichar a Renato Sanches para el Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

El centrocampista de 23 años, que vuelve a brillar en el Lille tras su decepcionante paso por el Bayern de Múnich podría dar un nuevo salto en su carrera. Y es que el Liverpool piensa en Renato Sanches como recambio de Wijnaldun. No obstante, si el portugués cambia de aires, Joao Félix tiene claro que donde debe recalar es en el Atlético de Madrid.

“Vente al Atlético”, no ha dudado en decir Joao Félix a Renato Sanches en redes sociales consciente del revuelo que esto iba a causar. De momento, el equipo mejor posicionado para hacerse con el futbolista del Lille es el Liverpool, que también tiene previsto presentar una oferta de 40 millones de euros al Atlético de Madrid por Saúl Ñíguez. De prosperar esta propuesta, el cuadro colchonero podría plantearse el fichaje de Renato Sanches y más ahora que Joao Félix se ha mostrado a su favor. Pese a ello el Atlético de Madrid se ha preparado ante una posible salida de Saúl Ñíguez, motivo por el que tiene avanzado el fichaje de Rodrigo de Paul.

Rodrigo de Paul podría cerrar a Renato Sanches la puerta del Atlético de Madrid

El centrocampista de 27 años sólo quiere jugar en el cuadro colchonero y aunque su equipo podría haber rechazado una primera oferta por él, ambas partes parecen condenadas a entenderse. Y es que, según ha reconocido el director deportivo del Udinese, las negociaciones por Rodrigo de Paul siguen vivas siendo el Atlético de Madrid el que está en una posición privilegiada para hacerse con sus servicios.

“Hay negociaciones por De Paul y la del Atlético de Madrid es una de las más avanzadas, pero las distancias siguen siendo considerables. Otros clubes también le quieren. Las negociaciones aún no han despegado”, decía Pierpaolo Marino.

“La negociación no ha terminado todavía, pero está encaminada, aunque de momento hablamos todavía de un gran jugador del Udinese. Es justo que con 27 años quiera salir y cuando eso suceda estaremos listos para sustituirle. Todavía no hay nada firmado y hay que limar algunas cosas. El Atlético está en ventaja sobre De Paul, pero no ha cerrado todavía un acuerdo, de otra manera sería ya oficial”, agregaba el director deportivo del Udinese.