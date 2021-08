Cañizares a un ‘hater’: “Quita esa foto de perfil que tienes que van a pensar que todos los españoles somos gilipollas”

Deportes

El que fuera guardameta del Valencia es muy activo en las redes sociales y no se corta a la hora de responder cuando así lo cree conveniente. Es por ello por lo que Santiago Cañizares no ha dudado en pedir a un ‘hater’ que se quitase la bandera de España como foto de perfil para que no piensen “que todos los españoles somos gilipollas”.

Todo empezó cuando el madrileño rememoró la medalla de oro que consiguió con España en los Juegos Olímpicos de Barcelona. “Fueron unos Juegos espectaculares, fantásticos. Los disfrutamos mucho y al conseguir la medalla se convirtió en un momento inolvidable”. Santiago Cañizares ha aprovechado para recordar que en aquella época (1992), Cataluña y España convivían sin ningún problema.

“Pon la foto de las medallas de las 2 Champions con el Valencia. Paquete”, le respondió un ‘hater’ llamado Manuel. Dicho usuario de Twitter tenía como foto de perfil una bandera de España junto al lema ‘orgulloso de ser español’.

“Hazme un favor, quita esa foto de perfil que tienes… que van a pensar por tu culpa, que todos los españoles somos gilipollas…”, fue la aplaudida contestación de Santiago Cañizares a su ‘hater’. Manuel no tardó en borrar su comentario al ver la repercusión que tuvo el comentario del que fuera guardameta del Valencia.

Cañizares y su salida de Movistar

Santiago Cañizares también ha sido noticia recientemente al contar con pelos y señales en sus redes sociales cómo ha sido su salida de Movistar. “No ha sido decisión mía el no continuar en Movistar. Me notificaron que habían cambiado de planes. Un nuevo director entra en la cadena y decide cambiar un poco las caras del canal y decide hacer cambios en los cuales yo no estoy”, reconocía.