Cañizares y su salida de Movistar: “Tuve enfermo a mi hijo con un final trágico apenas falté cuatro fines de semana”

El que fuera guardameta del Valencia decía recientemente adiós a la cadena tras trece años en ella. “Nuestros caminos hoy se separan. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia las personas que me permitieron tener un modo de vida que me generaba prestigio e ilusión”, decía recientemente Santiago Cañizares anunciando su salida de Movistar.

Una semana después ha ofrecido nuevos detalles a través de su canal de Youtube: “No ha sido decisión mía el no continuar en Movistar. Me notificaron que habían cambiado de planes. Un nuevo director entra en la cadena y decide cambiar un poco las caras del canal y decide hacer cambios en los cuales yo no estoy”

“¿Me ha sorprendido o no? No voy a decir la verdad en este caso. Como no sé decir mentiras, pues corro un tupido velo a esa pregunta”, añadía Santiago Cañizares mordiéndose la lengua.

Santiago Cañizares, orgulloso de su trabajo en Movistar

No obstante, aprovechó la ocasión para reivindicar su profesionalidad durante los trece años que ha trabajado para Movistar: “Incluso durante los 18 meses que tuve enfermo a mi hijo con un final trágico apenas falté cuatro o cinco fines de semana, creo recordar. Aunque no era fácil ponerse delante de una cámara, en una situación anímica complicada, yo sentía que tenía que hacer ese esfuerzo, sobre todo, por mi familia y también por la empresa. Y me siento orgulloso de haberlo hecho”. Santiago Cañizares sufrió un duro revés en marzo de 2018, mes en el que falleció su hijo Santi, con tan sólo cinco años de edad, a causa de una larga enfermedad.