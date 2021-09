Los mensajes de la mujer de Griezmann se hacen virales tras su fichaje por el Atlético

Deportes

Uno de los mensajes de Erika Choperena que han sido rescatados en las últimas horas ha sido el que escribió el pasado 23 de julio. Entonces se habló del posible regreso de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid como parte de un trueque por Saúl Ñíguez. Las palabras de su mujer invitaban al galo a tener paciencia y a seguir en el Barcelona.

“Yo sé que estás haciendo un esfuerzo enorme, que a veces te cuesta el doble, pero paciencia, porque el que sabe esperar, siempre recibe lo que merece”, reflexionaba Erika Choperena en su Instagram.

Otro de los mensajes de la mujer de Antoine Griezmann que se han convertido en virales tras confirmarse su regreso al Atlético de Madrid tuvo lugar en 2018. Aquel año el delantero tomó la decisión de seguir un año más en el cuadro colchonero pese al interés del Barcelona. “Si ganas la Champions allí serás uno más siempre; si la ganas aquí vas a entrar en la historia”, escribió su mujer.

Así se ha despedido Griezmann del Barcelona

El delantero francés Antoine Griezmann, que jugará cedido en el Atlético de Madrid con una opción de compra obligatoria, se despidió del Barcelona este miércoles asegurando que lo dio “todo” por la elástica azulgrana.

“Queridos culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar de vosotros en las gradas”, escribió Griezmann, de 30 años, en las redes sociales.

El atacante, que costó al Barcelona 120 millones de euros, jugó en dos temporadas 102 partidos con el club azulgrana y marcó 35 goles, aunque solo consiguió una Copa del Rey.

“Orgulloso de haber sido uno de los vuestros”, finalizó Griezmann su mensaje de despedida.