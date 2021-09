Saúl explica cómo el Atlético y sus diferencias con Simeone le han empujado al Chelsea

Aunque el centrocampista reconoce que debe todo al técnico argentino, quiere jugar en su posición. Es por ello por lo que Saúl Ñíguez ha decidido abandonar el Atlético de Madrid en calidad de cedido para emprender una nueva aventura en el Chelsea.

“He tenido varias conversaciones con Simeone de lo de mis posiciones, porque no viene de ahora, llevo tres años así. A él le debo todo, tengo gran relación con él pero él tiene que ser egoísta y pensar en el grupo. Si él piensa que conmigo en el lateral el grupo rinde mejor, lo tiene que hacer. Pero en esto todas las partes salimos ganando. El club y el míster traen a un jugador que querían y yo salgo a un club grandísimo que me quería”, ha dicho Saúl Ñíguez en el canal de Twitch de Ibai Llanos sobre su salida al Chelsea.

“Me sentía bien en el equipo, como siempre. Lo único es que me sentía estancado por no jugar en mi posición. Mi cabeza no aceptaba mi nuevo rol de jugar en una nueva posición”, ha insistido el futbolista ilicitano.

El Atlético de Madrid y Simeone han empujado a Saúl Ñíguez al Chelsea

Cuestionado por cómo surgió su salida al Chelsea, Saúl Ñíguez ha contado: “Le pedí a Simeone entrenar en mi posición, ya no jugar, para encontrarme feliz y encontrar mi mejor versión. Al contar eso pensaron que lo mejor era salir y era lo mejor para todos. Para mí ha sido la decisión más difícil de mi vida y me he asesorado por muchas personas”.

No obstante, el centrocampista ha recalcado que tampoco hubiera sido malo para él quedarse en el Atlético de Madrid. “Todas mis opciones eran buenas. Quedarme era espectacular e ir al Chelsea, también. Quedarme no era incómodo, aunque me pidieran jugar de lateral, de delantero... A principios de verano me entero que el club quería que saliese y eso es un golpe, pero he jugado los tres partidos sin pensar si me iba o no”, ha finalizado.