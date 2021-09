El Arsenal se suma a la puja por Carlos Soler

Fútbol

El centrocampista ha anotado tres goles en los tres primeros partidos que se han disputado esta temporada. El buen hacer de Carlos Soler le ha servido para ser convocado por Luis Enrique con la Selección y para despertar el interés de varios equipos de la Premier. Si recientemente contábamos en LAOTRALIGA que el Liverpool había incorporado al centrocampista de 24 años a su agenda, el Arsenal de Mikel Arteta también pujará por hacerse con sus servicios.

Así lo asegura El Desmarque, que señala que Carlos Soler es una debilidad para el técnico vasco. Las urgencias económicas del Valencia podrían llevar al club de Mestalla a negociar por él por una cantidad bastante inferior a los 150 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión. Cabe señalar que la de Rodrigo Moreno era de 120 y terminó recalando en el Leeds por 30, lo que ha invitado al Arsenal a sumarse a la puja por Carlos Soler.

Carlos Soler y su futuro en el Valencia

Ante el interés de equipos como el Arsenal y el Liverpool, Carlos Soler ha sido cuestionado recientemente por su futuro y ha comentado: “Esta temporada que estén tranquilos. No puedo garantizar nada en el fútbol porque es muy cambiante y dentro de un año me pueden estar sacando lo que he dicho hoy. Me centro en el día a día y en el respeto que le tengo al club que quiero y en el que llevo desde los siete años. Llevo desde los 7 años aquí, llevo 17 años aquí, me conozco Paterna como si fuera mi casa, mi familia es de aquí y está muy feliz, mis amigos, todos, y estoy muy feliz. Tengo contrato hasta 2023, lo que se tenga que hablar de renovación o lo que sea en su momento ya se hablará”