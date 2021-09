Carlos Soler abre la puerta a su salida del Valencia

Fútbol

Según Carlos Soler, que él sepa, el Valencia no ha recibido ninguna oferta por él, pero le consta que varios equipos se han interesado por su situación. Así lo ha reconocido durante las últimas entrevistas que ha concedido, donde a abierto la puerta a su salida del conjunto che, con el que tiene contrato hasta 2023.

“Esta temporada que estén tranquilos. No puedo garantizar nada en el fútbol porque es muy cambiante y dentro de un año me pueden estar sacando lo que he dicho hoy. Me centro en el día a día y en el respeto que le tengo al club que quiero y en el que llevo desde los siete años. Llevo desde los 7 años aquí, llevo 17 años aquí, me conozco Paterna como si fuera mi casa, mi familia es de aquí y está muy feliz, mis amigos, todos, y estoy muy feliz. Tengo contrato hasta 2023, lo que se tenga que hablar de renovación o lo que sea en su momento ya se hablará”, ha comenzado diciendo Carlos Soler.

A Carlos Soler le gustaría seguir en el Valencia pero...

“Es cierto que si se llega al último año o quedándote solo un año de contrato que es una situación más complicada como la que se vivió con Ferran. Pero yo en este sentido estoy contento, tranquilo y agradecido con la gente que siempre ha estado de mi lado incluso con aquellos que no pensaba que podría ofrecer el nivel que estoy dando ahora. Estoy muy agradecido y muy contento de poder estar aquí, de llevar tantos años en el Valencia, es el club en el que siempre he soñado jugar. Estoy tranquilo y obviamente que me gustaría continuar, pero en el fútbol nunca se sabe lo que puede ocurrir”, ha añadido el centrocampista de 24 años, que recientemente ha sido relacionado con el Liverpool.