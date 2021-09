De Gea y Keylor Navas, opciones para la portería de la Juventus

Fútbol

El equipo italiano ha arrancado la temporada con dos derrotas y un empate, lo que ha puesto en el ojo del huracán a Wojciech Szczęsny. Es por ello por lo que la Juventus ya peina el mercado en busca de un nuevo guardameta y David de Gea y Keylor Navas son dos de las opciones que baraja.

En el caso del español, pese al empuje de Dean Henderson, ha logrado mantener la titularidad. Aún así David de Gea sigue teniendo una de las fichas más altas del Manchester United. Con las llegadas de Cristiano Ronaldo de Jadon Sancho y de Varane, el conjunto inglés podría ver con buenos ojos liberarse de su elevado sueldo, motivo por el que la Juventus permanece atenta a su situación.

Donnarumma, una alternativa para la Juventus a De Gea y Keylor Navas

Otra situación que podría aprovechar la vecchia signora es la del PSG. Donnarumma ha jugado su primer partido como titular relegando a Keylor Navas al banquillo, lo que podría aprovechar la Juventus para lanzarse a por el guardameta del Real Madrid. También, en el caso de que Keylor Navas y Donnarumma se alternen en la titularidad, el equipo italiano podría intentar el fichaje de éste último, que podría ver con buenos ojos regresar a la Serie A si en Francia no tiene el protagonismo que esperaba.

No obstante, pese a los rumores que sitúan a David de Gea, a Keylor Navas y al propio Donnarumma en la órbita de la vecchia signora, Federico Cherubini, su director deportivo, ha querido transmitir a Szczęsny su confianza justificando por qué no han fichado a otro guardameta: “La Juventus tiene un portero con contrato largo y una fiabilidad en la que seguimos creyendo. Entonces sentimos que el reemplazo no era una prioridad. No habría tenido sentido hacer lo que hizo el PSG. Es decir, no convenía crear esa condición de tener a dos porteros de primer nivel en la misma plantilla”.