El español José Enrique se burla de Ronaldo y de su fichaje por el United

Deportes

El que fuera jugador del Liverpool ha comentado con sorna una fotografía en la que aparece el delantero portugués con Solskjaer, su nuevo entrenador. La burla de José Enrique sobre el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United no ha tardado en convertirse en viral en las redes sociales.

A través de un diálogo ficticio, el español ha hecho alusión a la sequía de títulos que atraviesan los de Old Trafford. Según José Enrique, Cristiano Ronaldo le habría dicho a Solskjaer: “Espero ganar trofeos contigo”. A lo que éste le habría respondido: “No, ya no hacemos eso aquí”.

El regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United no se podrá ver en Inglaterra

El posible debut de Cristiano Ronaldo este fin de semana con la camiseta del Manchester United no será televisado en ninguna cadena del Reino Unido debido al ‘apagón’ de las 15:00 de la tarde por el que ningún encuentro de esa hora es retransmitido.

Esta medida, vigente desde los años 60, está encaminada a promover la afluencia de público a los estadios, sobre todo en las ligas menores, evitando que los aficionados prefieran quedarse en casa viendo el partido por televisión.

Esto afectará a los que deseen ver a Cristiano Ronaldo volverse a vestir con los colores del Manchester United este sábado en Old Trafford contra el Newcastle United. puesto que ninguno de los partidos de las 15:00 será retransmitido.

Con la vuelta del público a los estadios esta temporada (el aforo permitido es del 100 %), la suspensión temporal del ‘blackout’ ha terminado y los encuentros de esa franja horario no se verán en ninguna cadena británica, pero sí fuera del país.