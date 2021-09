Deportes

Siro López tras teñirse de morado: “Si no os gusta le ponéis azúcar”

El periodista ha cumplido su promesa. Si conseguía dos mil suscriptores más en Twitch en un mes, se teñiría el pelo de morado, que es el color de la plataforma. Dicho y hecho. Siro López ha cambiado radicalmente su look y, aunque ha sido él el primero en reírse de ello, ha querido mandar un mensaje a sus críticos: “Si no os gusta le ponéis azúcar”.

“La poca credibilidad que tenía la he perdido”, señalaba el periodista, que ha tenido que teñirse en dos ocasiones porque no cogió bien el color en la primera. “Preparado para Joker 2”, decía Siro López en otra de sus publicaciones.

Esta es la refinitiva . Si no os gusta le ponéis azúcar 😡😡😡 pic.twitter.com/XHi3HpfMcg — Siro López (@sirolopez) September 19, 2021 Promesa cumplida !! Preparado para Joker 2 pic.twitter.com/stsn31Nf9b — Siro López (@sirolopez) September 19, 2021

Siro López, Manolo Lama y Josep Pedrerol

El periodista tiene un canal de Twitch en el que hace entrevista y habla, sin pelos en la lengua de todo. Siro López ha hablado de su salida de El Chiringuito y también pregunta a sus entrevistados por la opinión que tienen sobre el programa y sobre Josep Pedrerol.

Uno de los que fue preguntado al respecto fue Manolo Lama, que declaró: “Me parece que tiene mucho mérito. No es un programa de deportes, es un programa de entretenimiento muy bien hecho, muy bien cuidado y trabajado, donde cada uno sabe cuál es su función. Pedrerol lo borda y lo hace muy bien. Yo a veces lo veo y me río con ellos”.

“Jugones ya no me gusta tanto porque yo creo que Pedrerol tiene más el registro de El chiringuito que el de Jugones. Él lo hace a su manera, se gusta y da noticias, que es lo importante. También da otras muchas que luego no se cumplen, pero es lo que tiene la profesión”, añadió el periodista sobre la competencia.