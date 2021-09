Manolo Lama se burla de Juanma Castaño tras su debut en MasterChef

Deportes

Ya estaba tardando. Mano Lama ha aprovechado la última tertulia en la que ha coincidido con Juanma Castaño para hacer referencia a su paso por MasterChef.

“Por eso vas tú a MasterChef y estos no van”, comenzó diciendo a su compañero en la Cope. “Oye, vale ya de atacar a MasterChef. Ya te invitarán a ti algún día”, replicaba Juanma Castaño a Manolo Lama.

“Perdona, a mí no me van a invitar, porque yo no sé cocinar”, apostillaba este último. “Yo tampoco sé y ahí estoy”, contestaba Juanma Castaño. “De lo que me alegro es que llevas dos días y ya estás metido en dos líos”, concluía Manolo Lama haciendo alusión al encontronazo que su compañero ha tenido con Miki Nadal.

El encontronazo de Juanma Castaño con Miki Nadal al que ha hecho alusión Manolo Lama

Juanma Castaño acusó a Miki Nadal de haber entrado a MasterChef “dopado” tras haber sido asesorado por su amigo Dabiz Muñoz. “Miki Nadal y yo nos conocíamos, pero él ha sido una persona absolutamente impresentable en su carrera profesional. Miki tenía un programa de televisión en Real Madrid televisión que se dedicaba, fundamentalmente, a meterse conmigo... ¿Es verdad o no es verdad?”, añadía el periodista.

“Sólo nos metíamos con la gente del Barcelona”, se justificó Miki Nadal. “Pero yo no soy del Barcelona”, respondió Juanma Castaño.

El periodista aprovechó el primer programa de MasterChef para dejar claras sus intenciones: “He venido a Masterchef a devolverle a Miki Nadal todo el mal que me ha hecho él en la vida”.

Miki Nadal, por su parte, señalaba en Zapeando: “¿Qué nos vamos a meter con Juanma Castaño? ¡Éste... que tiene un afán de protagonismo! No me acordaba ni cómo se llamaba”.