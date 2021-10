Ángel Torres y la rajada de David Soria: “Que me insulten a mí, soy el máximo responsable”

Fútbol

El guardameta del Getafe estalló tras el partido frente a la Real Sociedad en el Coliseum, donde denunció haber recibido insultos por parte de su propia afición. Esto es algo de lo que ha hablado Ángel Torres, presidente del conjunto azulón, que no ha dudado en ponerse del lado de David Soria.

“Primero, y ya lo he dicho, estoy totalmente en contra de que se metan con los futbolistas y el entrenador, y menos los insultos, no voy a tolerarlo. Felicito el comportamiento de Soria de ser valiente y decirlo. No puedes permitir que alguien por muy enfadado que esté se pierdan los nervios. Hemos dado ejemplo siempre todos los años, espero que los que vengan se siga así. Que se metan conmigo, soy el máximo responsable”, señalaba Ángel Torres.

La rajada de David Soria a la que ha hecho alusión Ángel Torres

Al ser cuestionado por un periodista a pie de campo, el guardameta del Getafe le dijo: “¿Perdona? No te escucho con las faltas de respeto de la gente”. “No sabemos por qué tenemos que aguantar que nos llamen hijos de puta y muchas cosas más que no puedo reproducir. Las críticas las aceptamos, pero las faltas de respeto creo que no y menos en un directo con la gente diciéndote de todo”, reprochaba David Soria visiblemente molesto.

“Las faltas de respeto no las podemos aguantar. Las críticas todas las que quiera. Estoy viendo que me están matando por todos lados y quería puntualizarlo. Está claro, ha sido un acto puntual de dos o tres personas que creo que no venía a cuento. Pueden criticar lo que quieras en el trabajo, pero las faltas de respeto no podemos permitirlas”, finalizaba.