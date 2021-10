La Lazio quiere fichar a Kepa

Fútbol

El guardameta de 27 años es suplente en el Chelsea y equipos dispuestos a ofrecerle acomodo no le faltan. Uno de ellos es la Lazio donde Mauricio Sarri, que ya tuvo a sus órdenes a Kepa en el cuadro londinense, estaría encantado de volver a contar con sus servicios. De poner rumbo al equipo romano, el ex del Athletic competiría con un puesto en el once con Pepe Reina.

No obstante, parece complicado que Kepa abandone el Chelsea en el mercado invernal. Y es que Mendy disputará la Copa de África con Senegal. Así pues, la Lazio podría tener que esperar al próximo verano para intentar su fichaje según apunta Corriere dello Sport. Habrá que ver pues si Pepe Reina sigue ya que el guardameta de 39 años sólo tiene contrato hasta final de temporada.

Kepa podría seguir los pasos de Pedro fichando por la Lazio

Pedro Rodríguez, tras desvincularse de la Roma, firmó un contrato de dos años por un valor de alrededor de 2 millones de euros anuales con la Lazio. Se trataba del primer intercambio entre los dos principales clubes de la capital italiana, entre los que existe una fuerte rivalidad, desde hace cuatro décadas.

“Os presentamos a nuestro nuevo número 9″, tuiteó el Lazio en el mensaje con el que anunció el fichaje de Pedro, que tenía dos años más de contrato con la Roma, aunque el nuevo entrenador romanista, el portugués José Mourinho, ya había manifestado que no iba a contar con el jugador canario.