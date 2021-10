El Rayo Vallecano quiere ahora fichar a Alexis Sánchez

Deportes

El fichaje de Falcao ha supuesto todo un pelotazo para el conjunto franjirrojo. Tanto es así que el Rayo Vallecano querría hacerse ahora con Alexis Sánchez en el mercado invernal según apuntan desde Italia. Además del equipo madrileño, La Gazzetta dello Sport también coloca al Betis y al Valencia tras sus pasos.

Noticias relacionadas Jesulín. El nuevo novio de Juls Janeiro juega en el Alavés y es primo de un colaborador de El Chiringuito

Precisamente Falcao es el espejo en el que se mira Alexis Sánchez. Con la vista puesta en el Mundial de 2022, el colombiano ha visto con buenos ojos regresar a LaLiga Santander de la mano del Rayo Vallecano este verano. Con el mismo objetivo, Alexis Sánchez parece abocado a abandonar el Inter de Milán y también parece seducirle la idea de volver a jugar en España. Otro incentivo para él sería el poder volver a formar dupla atacante con Falcao, con el que coincidió en River Plate hace 14 años.

Betis y Valencia, rivales del Rayo Vallecano en la puja por Rayo Vallecano

No obstante, a Alexis Sánchez podría seducirle más ponerse a las órdenes de su compatriota Manuel Pellegrini en el Betis o convertirse en la nueva estrella del Valencia, clubes que tendrían más facilidades que el Rayo Vallecano para asumir su elevada ficha. Según señalaba recientemente su compatriota Pato Yáñez, que jugó en el Betis entre 1987 y 1989: “Ese nivel de jugadores tienen en su cabeza, en su mente, el no perder jerarquía y el no perder jerarquía es estar en instituciones grandes. El ego, porque ya ni siquiera es un tema económico”.

“No me llama la atención que siga en el Inter. Es más un tema de ego que económico, yo no lo veo haciendo como Gary Medel que se fue a un equipo inferior en el concierto italiano. Podría irse a España, al Betis, al Sevilla... En esa franja podría estar. Mentalmente le importa y demasiado el dónde estoy y lo que gano”, agregaba.