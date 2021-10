El regalo de 3.000 euros que Tamara Gorro le hizo devolver a Garay

Deportes

La influencer no es una persona ostentosa. Eso es algo que ha querido dejar Tamara Gorro aprovechando la presencia de Ezequiel Garay en su despacho. El que fuera jugador del Real Madrid y del Valencia, entre otros equipos, quiso conquistar a la segoviana con un regalo de 3.000 euros que ésta le obligó a devolver.

“Voy a contar una anécdota. A Eze alguna marca sí le gusta, y yo pues se la regalo de vez en cuando. Me duele pagarlo, porque me duele que no veas, pero bueno, como le gusta pues se lo regalo. ¿Qué paso, Ezequiel, cuando nos conocimos o al poco tiempo, que yo creo que me quisiste conquistar y no me conquistaste cuando me regalaste lo que me regalaste?”, comenzaba contando Tamara Gorro. “Que me lo hiciste devolver”, reconocía Ezequiel Garay.

“No lo quise. ¿Cuánto costó? ¿2.000 o 3.000 euros? Le dije: ‘¡¿3.000 euros?! ¿En esto?’ Era un bolso. No, cariño, no. Tú no me conoces pero a mí me das el dinero en efectivo y me lleno todo el armario”, concluía Tamara Gorro.

La reflexión sobre Tamara Gorro y el lujo

“Cada persona tiene su propio gusto y por supuesto con su dinero hace aquello que le apetezca. Es totalmente respetable. Pero luego existen otro tipo de personas, aquellas que consideran que tener un bolso o prenda de lujo es ser superior y tener más clase”, reflexionaba la mujer de Ezequiel Garay en redes sociales.

“Yo tengo mi opinión personal, igual de respetable: aplaudo a quienes tienen ese tipo de gustos y lo compran, porque a su vez están moviendo la economía. Pero si tú eres de las que cree que por no tenerlo eres inferior, estás muy equivocad@. La clase la tienes tú, no te la da una prenda de 3.500€ ni un vestido de 20€. Es más, a mí, hoy por hoy (mañana no lo sé) mi economía me permitiría darme un capricho como este (un artículo de lujo), pero sin embargo siempre he preferido gastar X dinero en 20 cosas que X dinero en una sola”, finalizaba.