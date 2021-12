El Barcelona podría hacerse a coste cero con un jugador de la Real Sociedad

Deportes

La delicada situación económica que atraviesa el conjunto azulgrana le obliga a estar atento a varias de las oportunidades que ofrece el mercado. Una de ellas es la de Adnan Januzaj, que sigue sin renovar con la Real Sociedad, equipo con el que termina contrato a final de temporada. Si bien el Barcelona podría hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente curso, no se descarta que el club presente una oferta por el belga en el mercado invernal.

La Real Sociedad vería con buenos ojos hacer caja por Adnan Januzaj y el conjunto blaugrana reforzarse de cara al segundo tramo del campeonato. Además, su fichaje resultaría bastante asequible para el Barcelona.

🆕 💣 Lluís Canut "Januzaj, objectiu del Barça. Podria arribar al mercat d'hivern o al juny" 🔥

L'extrem belga de la Reial Societat acaba contracte a final de temporada#onzee3https://t.co/3j42IcUhFc pic.twitter.com/wPpLQIATK0 — Onze (@OnzeTv3) December 9, 2021

Un obstáculo, al menos para su salida en el mercado invernal, sería Imanol Alguacil. Y es que el técnico de la Real Sociedad no quiere perder a Adnan Januzaj. “Cuando no ha jugado es porque no se lo ha merecido, ahora que juega es porque se lo merece. Está entrenando como nunca. Ojalá le dé continuidad”, reconocía recientemente ensalzando su trabajo. “Ojalá pueda renovar, claro que me gustaría que siguiera, porque jugadores de su nivel hay pocos”, añadía Imanol Alguacil. ¿Logrará el Barcelona hacerse con un futbolista del nivel de Adnan Januzaj a coste cero?, ¿intentará su fichaje en enero para evitar que nuevos equipos se sumen a la puja por el belga?

El presidente de la Real Sociedad y el fichaje de Januzaj por el Barcelona

Cuestionado abiertamente por la posibilidad de que Adnan Januzaj recale en el Barcelona, Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, señalaba: “Tengo esperanza de que se quede aquí, de que se quede con nosotros”.