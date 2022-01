Manolo Reina desmiente en redes haberse peleado con Luis García Plaza

El guardameta de 36 años ha sido suplente en los dos últimos partidos que ha disputado el Real Mallorca. Además, el conjunto balear ha alcanzado un acuerdo con el PSG para acoger en calidad de cedido hasta final de temporada a Sergio Rico. Por ello ha trascendido el rumor de que Manolo Reina podría haberse peleado con su entrenador, Luis García Plaza, algo que él mismo ha querido desmentir a través de sus redes sociales.

“La verdad que no sé dónde ni quién puede sacar esas mierdas, yo nunca he tenido una discusión con el míster en todos los años que he tenido, que ya son cuatro años y medio. He luchado mucho y seguiré luchando por este club, porque pienso y creo que está por encima de cualquier jugador. Me da igual quién juegue, siempre he intentado ayudar dónde sea y eso haré hasta el último día que esté aquí, que nadie lo dude, y el que diga cosas que dé la cara y me lo diga a mí, que no se escondan”, ha escrito Manolo Reina desmintiendo tener problema alguno con Luis García Plaza.

Luis García Plaza y la llegada de Sergio Rico al Mallorca

El técnico madrileño justificaba así la llegada de Sergio Rico: “Todos los equipos tienen tres porteros y nosotros llevamos dos meses con dos y nos han comentado que lo de Greif va para tiempo, entonces nos quedan cinco meses de competición y contamos con solo dos porteros y si uno coge Covid, algo que está pasando cada dos por tres, o que uno lo expulsan o sufre una lesión muscular, no podemos afrontar lo que queda de competición con solo dos porteros”.

“Quizá en verano no puedes acceder a Sergio Rico, así que ahora había que aprovechar el momento y la posibilidad y Sergio Rico es un gran portero de experiencia internacional, y repito que era un riesgo afrontar lo que queda con solo dos porteros, nos quedábamos muy limitados y cada vez que me notificaban un positivo por Covid, enseguida pensaba ¡que no sea un portero!”, añadía Luis García Plaza.

Por último, al ser cuestionado si él o Manolo Reina sería el titular, manifestó: “Pondré al que crea más conveniente de los tres, al que vea más preparado para jugar y a cualquiera de los tres lo que les pido es que entrenen y trabajen a tope y que sumen para el equipo cuando no jueguen”.