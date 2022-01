Buyo anuncia en El Chiringuito que vuelve a jugar al fútbol

El que fuera guardameta del Sevilla y Real Madrid, a sus 64 años, ha anunciado que volverá a jugar al fútbol. Paco Buyo, colaborador de El Chiringuito, aprovechó su visita al programa para anunciar la noticia.

“Tengo una noticia muy importante que daros”, comenzó diciendo el de Betanzos. “Momento muy importante”, añadió Josep Pedrerol ante el inminente anuncio de Paco Buyo.

“La noticia que tengo que comunicaros es que vuelvo a jugar al fútbol. Ya os diré dónde”, comunicó. Todo parece indicar que Paco Buyo se unirá al equipo de El Chiringuito en La Liga de Medios.

La noticia que dará la VUELTA al MUNDO, en #ChiringuitoBuyo pic.twitter.com/yQncOo1vON — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 21, 2022

Edu del Val regresó recientemente a El Chiringuito

Edu del Val, encargado de la música de ambientación de El Chiringuito, regresó el pasado mes de diciembre al programa. Josep Pedrerol recuperaba así a un histórico con el que ha trabajado durante años y que tuvo que tomarse un descanso por un problema de su salud.

Juanfe Sanz, que no Josep Pedrerol, fue el que dio la bienvenida a Edu del Val a El Chiringuito. Éste, por su parte, escribía en sus redes sociales junto a un vídeo: “Emocionado de volver a veros. Gracias”. “Lo primero, que Josep Pedrerol se recupere de la voz”, añadía Edu del Val.

Edu del Val ha vuelto a El Chiringuito y Borja Mazarro se ha ido

Borja Mazarro, redactor y editor del programa, anunciaba recientemente en redes sociales que dejaba El Chiringuito. Josep Pedrerol aprovechó la ocasión para dedicar un mensaje al periodista, que en su día siguió la actualidad del Atlético de Madrid: “Mucha suerte crack. Aquí tendrás siempre tu casa”.