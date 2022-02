Lali Espósito tras contar su anécdota con Messi: “No me dejes de seguir”

La actriz y cantante argentina, cuya popularidad se ha disparado gracias a ‘Sky Rojo’, tiene entre sus seguidores en redes sociales al delantero del PSG. Leo Messi está en la lista de ‘mejores amigos’ de una Lali Espósito que ha hablado al respecto de ello.

Noticias relacionadas Redes sociales. Ferran Torres comparte su primera fotografía con la hija de Luis Enrique

“En Instagram tenemos la opción de ‘mejores amigos’ en las historias. Hay lo que ve todo el mundo y lo que ve la gente que vos elegís que vea”, comenzó contando en El Hormiguero.

“Yo tengo mejores amigos porque tengo un humor ácido y a veces juego con cosas que digo, entre diez millones de personas no quiero ofender a nadie. Y claro, subo cosas graciosas”, prosiguió Lali Espósito.

.@lalioficial tiene más de 6 millones de seguidores en Twitter, 5 millones en TikTok y 10 millones en Instagram #LaliEH pic.twitter.com/X8tsEOY078 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 9, 2022

Leo Messi ha visto la verdadera cara de Lali Espósito

Sobre su anécdota con el que fuera delantero del Barcelona, dijo: “Subo una cosa así como bizarra, graciosa de mi vida. Y de pronto veo que lo había visto Leo Messi”. “Me dio cosa que Leo vea mi cara social, con mis amigos ahí gritando”, añadió Lali Espósito.

Lali Espósito a Messi: “Te quiero”

Posteriormente, ante el interés de Pablo Motos, aclaró: “No iba pedo, pero parece que voy pedo todo el rato”. Posteriormente Lali Espósito aprovechó la ocasión para mandar un mensaje a Messi: “Leo, te juro que yo no soy así todo el rato. Te quiero. Cómo no voy a tener a mejores amigos a mi compatriota y número uno del mundo. Pero Leo, si piensas que no estoy bien, tienes razón. Pero no me dejes de seguir”.