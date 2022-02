Un jugador del Athletic presume de haber dado calabazas a la Real Sociedad

Peru Nolaskoain, que ha sido cedido por el Athletic al Amorebieta en el mercado invernal, renovó con el conjunto vasco en 2018 hasta 2024. El central ha reconocido en una entrevista que fue tentado por la Real Sociedad y por qué rechazó al cuadro txuri-urdín.

Cuestionado por su situación y la de Álex Remiro, que sí puso rumbo a San Sebastián, Peru Nolaskoain ha señalado en Mundo Deportivo: “Tuve la opción de poder ir a la Real Sociedad, ellos me lo ofrecieron, pero no me dijeron ‘aguanta un año’. Me dijeron ‘te queremos’, pero decidimos quedarnos en el Athletic. Así de simple”.

Álex Remiro y su salida a la Real Sociedad

El guardameta denunció en su día que fue extorsionado por el Athletic para renovar su contrato. “Sabía que con Kepa lo tenía difícil porque es un avión. Pero creía que con Herrerín tendría posibilidades de ser segundo. Lo que pasa es que le habían renovado unos meses antes y a mí sólo me quedaba un año. El club me propuso renovar para volver a salir cedido por tercera vez pero no lo veía claro. Había mucho portero y yo no era la primera opción”, comenzó contando Álex Remiro.

“Se lesiona Herrerín, así que cuando va a empezar la Liga me quedo como el único portero del primer equipo”, continuó el portero de la Real Sociedad. “El club me dijo que si quería jugar tenía que renovar. Pasé dos semanas horribles por la presión que recibí desde arriba. El sábado jugábamos contra el Leganés y el viernes por la tarde, tras el entrenamiento, Josu Urrutia y Amorrortu me meten en una sala y me ponen delante un contrato que tengo que firmar. Me dicen que si no lo hago para las doce de la noche, voy a estar toda la temporada apartado. En ese momento me doy cuenta de que mi etapa en Bilbao se ha acabado”, criticó Álex Remiro. “No podía traicionarme a mí mismo ni a lo que sentía. No me sentía identificado con aquella forma de actuar del Athletic”, justificando su marcha a la Real Sociedad.