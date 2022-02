El Levante, abierto a cambiar de entrenador

El nuevo director deportivo del Levante, Felipe Miñambres, aseguró que no puede garantizar que el italiano Alessio Lisci vaya a acabar la temporada y comentó que dependerá de los resultados que consiga en las próximas jornadas.

Noticias relacionadas Laotraliga. El plan del Manchester United para fichar a Luis Enrique como nuevo entrenador

“Igual que mi puesto, todos los puestos no son estables. Dependes de los resultados y las situaciones. No puedo garantizar el puesto de Alessio, como no pueden garantizar el mío. El técnico está en las mismas y jugamos con las mismas reglas todos”, dijo Felipe Miñambres en la rueda de prensa de su presentación.

“Si las cosas van bien, es más fácil y si van mal, es mucho más difícil”, agregó Felipe Miñambres, que ha firmado hasta el final de la temporada 2024-2025.

Alessio es el tercer entrenador del Levante esta temporada, tras las destituciones de Paco López primero y Javier Pereira el pasado mes de diciembre de 20221, pero Felipe Miñambres insistió en que no puede asegurar qué va ocurrir. “No puedo garantizar una cosa para pasar esta rueda de prensa y quedarme tranquilo”, subrayó.

Además, el nuevo director deportivo del Levante comentó que al tener una ficha libre se plantea incorporar algún futbolista que esté libre y sin equipo y también desveló que pretende reforzar la dirección deportiva con algún otro miembro.