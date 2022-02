El plan del Manchester United para fichar a Luis Enrique como nuevo entrenador

Aunque tal y como contamos en LAOTRALIGA, el conjunto inglés ya trató de hacerse con el técnico asturiano cuando cesó a Solksjaer, tiene previsto volver a la carga por él. Y es que, si Luis Enrique dio calabazas al Manchester United fue para mantenerse fiel a su compromiso con la Selección, a la que quiere dirigir en el Mundial de Catar.

Según Manchester Evening News, en Old Trafford estarían dispuestos a esperar al asturiano hasta que finalice la cita mundialista, fecha en la que expira su contrato con la RFEF. Será entonces cuando Luis Enrique decida si renueva, opción que le ofrecerá Rubiales, o si emprende una nueva aventura.

Las alternativas del Manchester United a Luis Enrique

Actualmente el entrenador del Manchester United es Ralf Rangnick. Otra opción que baraja el conjunto inglés es fichar a Mauricio Pochettino en verano para que éste lidere un nuevo proyecto. Aunque el argentino tiene contrato con el PSG, el cuadro parisino podría prescindir de sus servicios para apostar en su lugar por Zinedine Zidane. De darse este movimiento, Mauricio Pochettino podría regresar a la Premier League de la mano del Manchester United.

Otras alternativas a Luis Enrique que manejan en Old Trafford son las de Ten Hag, actual técnico del Ajax, y Brendan Rogers, entrenador del Leicester. Habrá que ver pues si el Manchester United puede esperar o no a Luis Enrique ya que, sexto en la clasificación, estará obligado a fichar un revulsivo para su banquillo en verano si el equipo no se clasifica para disputar la próxima edición de la Champions.

Cristiano Ronaldo avala la llegada de Luis Enrique al Manchester United

De no clasificarse para disputar la próxima edición de la Champions, o de no llegar un entrenador de su agrado, Cristiano Ronaldo podría abandonar el Manchester United. Precisamente Luis Enrique es un técnico de su agrado. “Cristiano cree que el español tiene el calibre de entrenador adecuado para hacer que el United compita con City, Liverpool y Chelsea”, aseguraban en Sky Sports tras la salida de Solksjaer.