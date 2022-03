Joselu habla del Sevilla como “una opción muy bonita”

El delantero de 32 años, que termina contrato con el Alavés a final de temporada, podría tener un acuerdo con el Espanyol para la próxima. Esto es algo que ha desmentido Joselu en la última entrevista que ha concedido, donde también ha hablado de su frustrado fichaje por el Sevilla.

El frustrado fichaje de Joselu por el Sevilla

Aunque el atacante es libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero, ha señalado en El Club del Deportista que no se ha decantado por ninguno de sus pretendientes. Sobre su frustrado fichaje por el Sevilla, Joselu ha añadido: “Lo del Sevilla fue una opción muy bonita que al final no se dio. Yo siempre dije que iba a ser un profesional hasta el último día y así va a ser. Mi contrato acaba el 30 de junio y entonces será el momento de tomar una decisión”.

El delantero también ha recordado su fichaje por el Alavés tras su paso por la Bundesliga y por la Premier League. “La verdad es que vivía un momento difícil en Inglaterra, necesitaba un cambio y el Alavés me dio la oportunidad de volver a LaLiga. Aquí he disfrutado mucho estas temporadas. La ciudad de Vitoria me ha acogido con los brazos abiertos y así creo que he respondido yo. Han sido tres años intensos. Esta temporada aún queda mucho por disputar y estamos convencidos de que vamos a hacer las cosas bien. En el Alavés he crecido como futbolista y como persona y me llevó mucho más que lo que es el fútbol profesional”, ha concluido.