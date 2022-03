Aurah Ruíz desvela la mentira que le dijo Jesé cuando se conocieron

El delantero de Las Palmas pidió matrimonio recientemente a la influencer. Ahora ha sido la propia Aurah Ruiz la que ha hablado de sus inicios con Jesé Rodríguez cuando éste militaba en el Real Madrid.

“Aparte de todo lo que hayamos pasado, también sé que hay una historia muy bonita”, comenzó contando la canaria en su canal de Mtmad. “Conocí a Jesé hace muchísimos años, cuando él jugaba en el Madrid y justo acababa de lesionarse. Había pasado las operaciones pero estaba con la pierna vendada, estaba con muletas. Lo conocí como una persona normal porque yo no tenía ni puta idea de quién era Jesé porque no me importaba lo que eran los futbolistas y el fútbol”, continuó Aurah Ruiz. “Lo conocí, me cayó bien, pero no tuve acercamiento ninguno. Él sí lo quiso, pero yo en ese momento estaba saliendo de una relación que me tenía enamorada u obsesionada o yo qué sé”, añadió.

Jesé Rodríguez se interesó por Aurah Ruiz durante la participación de ésta en Hombres Y Mujeres Y Viceversa, algo que narró así la canaria: “Él me vio por la tele y al final llegó el día en que consiguió mi número de teléfono. Con la bobería yo empecé a contestarle pero eran conversaciones absurdas. Realmente no sabía si él era esa persona que decía ser”.

Jesé mintió a Aurah Ruiz con su edad

“No era una persona que me impactara físicamente”, prosiguió. “Él me mintió sobre su edad, me dijo que era más grande”, agregó Aurah Ruiz.

“Vivía en un barrio normal y él venía a buscarme en un Lamborghini Murciélago. Yo me quería morir, nos miraba todo el mundo. Pero bueno, la realidad es que me gustaba”, concluyó.