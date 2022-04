Pellegrini habla sobre la posibilidad de entrenar al Sevilla

El técnico chileno renovó el pasado mes de diciembre su contrato con el Betis hasta 2025. Pese a ello, a sus 68 años, Manuel Pellegrini no descarta entrenar a otros equipos en LaLiga Santander y ha sido preguntado por la posibilidad de tomar las riendas del Sevilla en el futuro.

Pellegrini no descarta entrenar al Sevilla

“No descarto entrenar a otros equipos de LaLiga, vivo el presente. Tengo una exigencia personal muy alta conmigo mismo en el sentido de ambicionar más. Sigo buscando objetivos y se lo transmito así al plantel ¿El Sevilla? Sería complicado”, dijo en la Cadena SER.

Manuel Pellegrini también habló del Betis y de las diferencias con sus anteriores etapas en el Villarreal, el Málaga o el Real Madrid. “He tenido la fortuna de estar aquí en cuatro clubes distintos. El Villarreal fue el club que me trajo a Europa, una gran institución, muy bien dirigida y con resultados como quedar segundos en Liga, semifinales de Champions... en un Villarreal mucho más pequeño que hoy. Me permitió llegar a un club tan grande como es el Real Madrid en una temporada bastante especial, pero no se pudo ganar el título. Málaga es quizá la mejor etapa de mi vida personal. Contamos con resultados futbolísticos muy importantes, con una calidad de vida y un cariño de la gente que me permitió tener hasta una rotonda con mi nombre. Con el Betis han sido dos años muy parecidos a lo que viví con el Málaga, va a ser inolvidable”, concluyó.