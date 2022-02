Al Real Madrid le costaría 5 millones llevarse a Fran García del Rayo Vallecano

Marcelo termina contrato con el conjunto blanco en verano y el cuadro merengue peina el mercado en busca de un recambio para el brasileño. Una opción ‘low cost’ para el Real Madrid sería recomprar a Fran García, al que vendió al Rayo Vallecano pero del que aún conserva el 50 por ciento de sus derechos.

Noticias relacionadas Laotraliga. Oyarzabal habla sobre la posibilidad de fichar por el Athletic

El lateral zurdo se ha convertido a sus 22 años en uno de los pilares del conjunto franjirrojo. Fran García ha disputado 24 partidos en el presente curso con un Rayo Vallecano que se ha metido en semifinales de Copa del Rey por segunda vez en su historia y que es octavo en Liga. El buen hacer del defensor no pasa desapercibido para el Real Madrid, que sabe que el canterano está dispuesto a regresar.

“He sido madridista desde pequeño, ellos me han hecho ser la persona que soy. Los valores del Madrid y del Rayo no se diferencian mucho. Me gustaría volver en un futuro porque es mi casa. Llegué jovencito y salí hecho casi un hombre”, manifestaba Fran García recientemente.

Fran García, el Rayo Vallecano y el Real Madrid

Tras su paso por el Real Valladolid, Fran García recaló en el Rayo Vallecano en la temporada 2020-2021. En su primer año en el equipo de la Franja fue clave en el ascenso a Primera División, disputando 42 partidos, todos salvo dos como titular. No es de extrañar que el Rayo Vallecano abonase al Real Madrid los 2 millones de euros que figuraban en su opción de compra, firmando al lateral hasta 2025. Ahora el cuadro merengue podrá recomprar a Fran García por 5 millones.