Diego Martínez rechazó entrenar al Levante

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el técnico de 41 años descartó la opción de tomar las riendas del cuadro granota cuando el club prescindió de los servicios de Paco López. La negativa de Diego Martínez ha sido confirmada ahora por Manolo Salvador, el que fuera director deportivo del Levante.

“Diego Martínez me dijo que había puesto mi granito de arena en su equipo; le quise fichar este curso. Le llamé para el Levante, pero lo rechazó”, ha señalado en una entrevista para El Ideal. Además de hablar de Diego Martínez, Manolo Salvador ha aprovechado la ocasión para señalar a Quico Catalán, presidente del equipo valenciano: “No digo que fuera injusto, porque el equipo no iba bien. Aunque la plantilla no nos dejaron hacerla a nuestro gusto”.

Molesto por su salida del Levante, agregaba: “No tengo ningún tipo de relación con presidente ya, no la quiero. Pienso que las cosas se podían haber hecho de otra manera. Soy hombre de fútbol. Entiendo que los resultados mandan, pero después de 23 años trabajando para la misma empresa, uno se merece salir de otra manera. No quiero una estatua, pero sólo una llamada telefónica diferente a los demás... Éramos amigos. Él sabe lo que hemos vivido en su tiempo, con el concurso de acreedores y las deudas, situación que salvamos. Hay otras formas de despedir”.

Diego Martínez dio calabazas al Levante y al Getafe

Además de al Levante, Diego Martínez rechazó ser el recambio de Míchel en el Getafe. Y es que el gallego, sin equipo tras su paso por el Granada, aguarda pacientemente una oportunidad para entrenar en la Premier League.