Ángel Torres sobre el despido de Míchel: “Por fiarme de un amigo me veo en los tribunales”

El presidente del Getafe prescindió de los servicios del técnico madrileño y su finiquito se resolverá en los tribunales. Y es que, por fiarse de un amigo, según ha reconocido Ángel Torres, firmó dos temporadas a Míchel aunque en principio sólo iba a pagarle una en caso de despido.

Ángel Torres y el despido de Míchel

“Lo único es que yo quería darle un año y su agente, que es amigo, me dijo: ‘Dale dos que luego no va a haber ningún problema si pasa algo’. Cuando se le destituyó no se lo tomó bien y dije que no podía pagarle dos años por sentido común. He vuelto a hablar con Michel, me llamó. Sé que a nadie le gusta que le destituyan pero ocho jornadas y un punto... no quise correr riesgos y sobre todo que había mucha gente que quería entrenar al Getafe. Matemáticamente no estamos salvados pero ya estamos ahí. Por fiarme de la palabra de un amigo me tengo que ver en los tribunales. Espero que antes del juicio recapacite. 22 partidos, 31 puntos, la plantilla no era tan mala. Espero que no tengamos que ir a juicio”, señaló Ángel Torres sobre lo sucedido con Míchel al ser cuestionado al respecto en Onda Cero.

El presidente del Getafe aprovechó la ocasión para hacer pública su intención de reformar el Coliseum. “Quiero hacer un campo cerrado, moderno, de primer nivel. Quiero mejorar la Ciudad Deportiva. Estamos negociando con el Ayuntamiento, a ver si entienden que es bueno para el pueblo. Es una tontería perder esta ocasión para hacer un campo como ha hecho el Atlético o el Athletic. Hay gente que no le gusta el fútbol y no entiende”, concluyó Ángel Torres.