Luca Zidane tiene claro dónde le gustaría jugar

El guardameta de 23 años termina contrato con el Rayo Vallecano y es libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero. Pese a ello, y pese a estar a la sombra de Stole Dimitrievski, Luca Zidane no descarta seguir en el conjunto franjirrojo, aunque no ha escondido que sería un sueño para él jugar en el Olympique de Marsella.

“Todavía no sé la posición del club. Decidiré mi futuro entre junio y julio. No cierro ninguna puerta. Mi prioridad es poder jugar con continuidad. Necesito jugar un año completo para mostrar la mejor versión de mí mismo. Siento que estoy en el camino correcto”, señalaba el galo al ser cuestionado por su futuro.

Luca Zidane sueña con jugar en el Olympique de Marsella

De no mover ficha el Rayo Vallecano al respecto, o aunque la mueva, Luca Zidane no vería con malos ojos probar fortuna en Francia. “Sí, sería especial porque nací allí. En mi familia, nos sentimos franceses. Ha habido contactos en el pasado con clubes franceses, pero esta temporada todavía no. Probablemente, el fútbol español me conozca mejor. En Francia, soy sobre todo hijo de Zinedine Zidane, sólo se me ha visto jugar en equipos juveniles ¿El Olympique de Marsella? Nací en Marsella. Es un club histórico, apoyado por un público increíble. Jugar allí sería un sueño hecho realidad”, agregaba.

Salvi Sánchez podría ser el primer fichaje del Rayo Vallecano

Cabe señalar que el equipo madrileño ya está trabajando de cara al siguiente curso. El Rayo Vallecano quiere aprovechar que Salvi termina contrato con el Cádiz para convertir al atacante de 30 años en su primer fichaje para la próxima temporada.