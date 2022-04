Aurah Ruiz cuenta que Jesé es el responsable de que no esté en Supervivientes 2022

La prometida del delantero de Las Palmas ha contado por qué no participará en el reality de Mediaset. Según Aurah Ruiz, si no ha puesto rumbo a Supervivientes 2022 es por Jesé Rodríguez y por su hijo Nyan.

“Si me preguntáis ahora porqué no me fui, fue porque los elegí a ellos. Tenemos planes”, escribía la canaria en sus redes sociales junto a una fotografía de ambos.

“Pero estoy muy agradecida del interés tenido en mí. Ojalá algún otro año. Elegí mi felicidad simplemente. A algunos les cuenta entender eso, pero mi entorno sabe porqué”, añadió Aurah Ruiz sobre su ausencia en 2022.

Jesé Rodríguez y Nyan. FOTO: @Aurah.ruiz

Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz van a casarse

El que fuera delantero del Real Madrid, también a través de sus redes sociales, anunciaba recientemente su compromiso con su pareja: “Siiii Quierooooooo!!! Estas dos palabras han sido la respuesta a la pregunta que más he pensado en mi vida y tu respuesta bebé, es el comienzo de todo”.

“Ya tenía muchas ganas de gritar al mundo entero que el amor de mi vida quiere estar junto a mi, para siempre, que ya no seremos ella o yo, muy pronto seremos ‘nosotros’”, proseguía Jesé Rodríguez.

“Este día fue el más especial y bonito de los que he vivido junto a ti, bebé después de tantos años... No ha sido fácil llegar hasta aquí, tantos momentos buenos y malos de los que hemos aprendido y que han servido para finalmente hacernos más fuertes, más maduros y desear unir nuestras vidas para siempre. Imposible no acordarme de cada momento vivido a tu lado, aún recuerdo con mucha ilusión la primera vez que hablamos y guardo para siempre la primera vez que nos besamos... Nunca dudé que eres la mujer de mi vida y por suerte, en esta vida ya te encontré, pero si existen otras te buscaría porque tienes un corazón enorme y único. Nunca me cansaría de buscarte y por eso quiero que seas mi compañera de viaje el resto de mi vida, por que sin ti nada tiene sentido... eres la brújula que me orienta y la dueña de mi destino”, concluía el post en el que se le podía ver junto a Aurah Ruiz.