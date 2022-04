Tientan a Manuel Pellegrini para que deje el Betis

Brasil busca nuevo seleccionador para que releve a Tité después del Mundial de Catar. Si recientemente se hablaba de la posibilidad de que Pep Guardiola fuese su recambio, ahora es Manuel Pellegrini el que suena pese a tener contrato con el Betis hasta 2025.

Según Gol, la selección de Brasil contactó con el agente del chileno para sondearle hace unos días. Manuel Pellegrini tiene una cláusula de 5 millones de euros que amenazan con pagar varios equipos. ¿Conseguirá Brasil que rompa su compromiso con el Betis?

Manuel Pellegrini ya ha rechazado dirigir a España

Pese a su reciente renovación con el Betis hasta 2025, a sus 68 años, Manuel Pellegrini no descarta entrenar a otros equipos ni a una selección, aunque nunca compaginar ambas cosas. Es por ello por lo que fue preguntado por la posibilidad de tomar las riendas de la selección española en el futuro.

“Quiero mucho a España, son 12 años aquí, pero ya he dicho en otros momentos y lo mantengo que si dirijo a una selección solamente sería a la de Chile. No dirigiría a otro país, porque creo el entrenador de una selección debe ser de ese país, así que lamentándolo mucho creo que no es mi camino futuro, con todo el cariño que le tengo a España”, dijo al respecto Manuel Pellegrini.

Sobre la posibilidad de hacerse cargo de Chile, manifestó: “He tenido ocasiones de ir, pero he tenido contratos vigentes y me gusta más trabajar en los clubes. Me gusta el día a día, la adrenalina del fin de semana. En algún momento se pueden juntar los caminos. Nunca compaginaría un club con la selección”. ¿Será Brasil una opción para Manuel Pellegrini?