Casillas revoluciona las redes con su impactante cambio físico

El que fuera guardameta del Real Madrid y del Oporto, que dejó el fútbol tras sufrir un infarto en mayo de 2019, se ha mostrado sin tapujos sin camiseta en redes sociales. Iker Casillas ha reconocido no tener el cuerpo más musculado pero se ha propuesto el reto de cuidarse más, un propósito que ha querido compartir con sus seguidores.

El impactante cambio físico del de Móstoles no ha pasado desapercibido en las redes sociales. “Me preocupas”, ha llegado a escribir a Feliciano López, que ha sido uno de los muchos deportistas que ha reaccionado a la publicación de Iker Casillas. También, Jordi Codina se ha burlado de él: “Hasta esa foto, no habías tocado una mancuerna en tu vida, hulio…”.

Iker Casillas y su comentario sobre Will Smith

Muy activo en sus redes sociales, el que fuera internacional español arrasó en Twitter comentando la bofetada de Will Smith a Chris Rock. Iker Casillas hizo gala de su buen humor y su comentario se convirtió en viral en redes sociales.

Para ello el madrileño se sirvió de un fragmento de la canción de cabecera de El Príncipe de Bel Air, la serie con la que Will Smith saltó a la fama en España. “Al oeste en Filadelfia,crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía! Jugaba al basket sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado !Cierto día jugando al basket con amigos unos tipos del barrio me metieron en un lío! Y mi madre me decía una y otra vez”, fue lo que escribió Iker Casillas en Twitter.